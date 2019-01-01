Амурские сельхозпредприятия перевели на закрытый режим

Амурское управление ветеринарии призывает владельцев свиней незамедлительно обращаться к специалистам при первых признаках или подозрении на ящур у своих животных, а также напоминает об обязательном безвыгульном содержании животных.

Уже известно, что ящур свиней попал в Приморье из Китая. После чего вирус распространился на территорию Хабаровского края. В настоящее время в ряде районов двух неблагополучных краев введен карантин и режим ЧС. Уничтожению подлежат более 80 000 свиней.

«В первую очередь амурским животноводам следует обратить внимание на корма: не покупать их с рук без ветеринарно-сопроводительных документов и не давать животным без термической обработки. В настоящий момент в Амурской области проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы не допустить ящур на территорию региона. Но элементарные меры безопасности должны принять и сами животноводы. Тем более что в случае заноса заболевания они рискуют получить крупные убытки», – комментирует начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Признаками ящура свиней у животных являются хромота, снижение аппетита, подавленный внешний вид, температура выше 40,5 градуса. Более поздний признак болезни – крупные нарывы на рыле и копытах.

Ящур свиней – быстро распространяющаяся и остро протекающая вирусная болезнь. Смертность среди молодняка составляет 80–100 %, среди взрослых животных при злокачественной форме – до 90 %. Вирус может передаваться не только при контакте больных животных, но и разноситься с разными предметами, а также на обуви и одежде. Нередко также заражение через корма, предупреждают специалисты.

Ящур опасен не только для сельскохозяйственных животных, но и для человека. Заражение возможно только от больных животных или через продукты животного происхождения. У людей ящур протекает в форме лихорадки с высокой температурой. В случае заражения человека пищевым путем вирус проникает через желудочно-кишечный тракт. У больного начинаются боли в животе, тошнота, рвота, диарея. При таких симптомах необходимо обращаться к врачу.