Благовещенских водителей предупреждают: их машину может увезти эвакуатор

В Благовещенске за 2018 год к административной ответственности привлекли около 3 500 водителей, которые нарушили правила остановки и стоянки. С начала 2019 года пресечены уже 472 нарушения.

Как сообщает администрация Благовещенска, наиболее распространенным нарушением является несоблюдение водителями требований знака, запрещающего остановку и стоянку. За это нарушение предусмотрен штраф – 1 500 рублей. Больше всего нарушений происходит возле торговых центров и развлекательных комплексов в центральной части города, например, возле Главпочтамта, возле торговых центров «Товары для дома» и «Большой».

Если водитель оставит машину возле знака «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», то его машину могут забрать на специализированную охраняемую стоянку. Ежедневно на маршрутах патрулирования сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств.