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сегодня, 17:57 7

Благовещенских водителей предупреждают: их машину может увезти эвакуатор

Благовещенских водителей предупреждают: их машину может увезти эвакуатор

В Благовещенске за 2018 год к административной ответственности привлекли около 3 500 водителей, которые нарушили правила остановки и стоянки. С начала 2019 года пресечены уже 472 нарушения.

Как сообщает администрация Благовещенска, наиболее распространенным нарушением является несоблюдение водителями требований знака, запрещающего остановку и стоянку. За это нарушение предусмотрен штраф – 1 500 рублей. Больше всего нарушений происходит возле торговых центров и развлекательных комплексов в центральной части города, например, возле Главпочтамта, возле торговых центров «Товары для дома» и «Большой».

Если водитель оставит машину возле знака «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», то его машину могут забрать на специализированную охраняемую стоянку. Ежедневно на маршрутах патрулирования сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Лучше бы нормальные парковки сделали у Главпочтамта и Товаров для дома.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Gorojanka

    Лучше бы нормальные парковки сделали у Главпочтамта и Товаров для дома.



    Там физически нет места от слова сосем.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Где товары для дома за ними есть проезд, там, где раньше Городок располагался. Там приличных размеров территория забором огорожена. Чем не парковка?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    У Главпочтамта тротуар широченный, как пол площади Ленина, урезать под парковку. Возможно тогда две полосы для движения будут, а не одна как сейчас.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Плюс со стороны Амурской, если от почтамта направо повернуть тоже есть подобие карманов. Заасфальтировать, выровнять. Ближе к Универмагу тоже можно парковку сделать по Амурской.

  • Kats

    Kats
    20 минут назад

    Согласна, по Амурской со стороны универмага огромная площадь типа под тротуар....вообще ни о чем! А возле МФЦ вообще издевка - газон 150 метров и полный коллапс по 50 лет для транспорта...

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад



    Ежедневно на маршрутах патрулирования сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств.



    Поставить камеры и стричь купоны!

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