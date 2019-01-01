В Благовещенске откроют дополнительные ясельные группы

В двух детских садах Благовещенска в этом году планируется открыть дополнительные группы. Ходить туда будут малыши от полутора до трех лет. Учреждения, где появятся ясельные группы, посетила мэр Благовещенска Валентина Калита.

1 сентября дополнительные группы откроют при 50-м и 55-м ДОУ. Для этого помещения предстоит реконструировать. Одна группа откроется в здании № 238 по улице Ленина. Ранее в помещениях работал кружок по подготовке к школе и проходили встречи патриотического клуба. Теперь дополнительные занятия будут проводить в здании 22-й школы.

«В высвобождаемых квадратах мы решили оборудовать группу по присмотру и уходу за детками от полутора до трех лет. В ближайшее время над проектом будущей группы начнут работать специалисты, которые определят объем работ и составят смету. Общая площадь помещения – 86,7 квадрата, что позволит принять 25 детей. Группа будет закреплена за детским садом № 55», – рассказала начальник городского управления образования Элина Поцелуева.

В новой группе будет буфетная, игровая, спальная зоны, санузел и раздевалка, пол – с подогревом. Питание станут доставлять из кухни детского сада № 55. На прогулку малышей поведут на придомовую детскую площадку либо на территорию детского сада.

Кроме того, по данным городского управления образования, в Благовещенске планируется построить новый детский сад на 120 мест в микрорайоне Солнечный.

6 500 малышей города ждут своей очереди в детские сады, из них 3 500 – это дети в возрасте от полутора до трех лет.

«На сегодняшний день у нас 512 групп дошколят, 57 из них – дети от полутора до трех лет. Востребованность в создании дополнительных групп очень велика. Если дети от трех лет местами в детских садах у нас обеспечены на сто процентов, то теперь перед нами стоит задача обеспечить местами и ребят ясельного возраста. Нужно дать возможность молодым мамам выйти на работу, и для этого мы рассматриваем все возможные варианты», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.