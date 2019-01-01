Железнодорожный переезд в Возжаевке могут перевести в разряд охраняемых

Областное министерство транспорта рассмотрит возможность разработки проектно-сметной документации на строительство путепроводов через железнодорожную магистраль в районе сложных переездов в Серышеве, Возжаевке, Новобурейском и Завитинске.

Вопрос обеспечения безопасности движения в зоне железнодорожных переездов был рассмотрен на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Амурской области.

«Минтранс области ведет работу по решению вопроса перевода наиболее сложных железнодорожных переездов в охраняемые с дежурным работником. Подготовлено обращение начальнику Забайкальской железной дороги по ускорению решения вопроса о переводе железнодорожного переезда, расположенного на станции Возжаевка, в разряд охраняемых», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 декабря на переезде в районе села Возжаевка Белогорского района грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Это привело к сходу шести вагонов и смерти монтера пути.

Была установлена причина столкновения – нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

Железнодорожный переезд, расположенный на станции Возжаевка, разделяет село Возжаевка на две части, а также его пересекает автомобильная дорога регионального значения Пригородное – Поздеевка – Ромны, соединяющая соседние поселения.

«В 2018 году в целях повышения безопасности мы оборудовали шумовыми полосами переезд в Возжаевке. При подъезде к жд переезду создается эффект шума, и тем самым звук концентрирует внимание водителя при движении через пути. Интенсивность автотранспорта в сутки на данном переезде – 3 312 машин. Мы подготовим технико-экономическое обоснование для перевода переезда в разряд охраняемых», – рассказал заместитель начальника Забайкальской железной дороги по территориальному управлению Петр Сапрыкин.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства было предложено Забайкальской, Дальневосточной железным дорогам рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» оснащение наиболее аварийных переездов системами фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также на совещании озвучено предложение при проведении работ на автомобильных дорогах области предусматривать обустройство подходов к железнодорожным переездам шумовыми полосами.

В ходе заседания также обсудили вопрос строительства автомобильных путепроводов в местах железнодорожных переездов с большой интенсивностью поездов и автотранспорта. В настоящее время рост грузопотока по железной дороге приводит к уменьшению времени межпоездного интервала и увеличению времени ожидания на железнодорожных переездах, сообщает пресс-служба областного правительства.