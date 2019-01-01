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сегодня, 17:28 0

В Дагестане сгорели два торговых центра

В Дагестане сгорели два торговых центра
Фото: скриншот видео YouTube

Два торговых центра сгорели в дагестанском Кизляре в результате пожара, также повреждено несколько расположенных рядом магазинов. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, не поступала и информация о пострадавших.

«Сгорел трехэтажный торговый центр "Планета люкс" и еще трехэтажный торговый центр "Союз". Также повреждено несколько близлежащих магазинов. В районе пожара есть небольшие пробки, но городской транспорт и автостанция работают в обычном режиме. На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы, здесь же прокурор города», – рассказали ТАСС.

Трехэтажный торговый центр «Планета люкс» горел в Кизляре в Дагестане. Огнем охвачено все здание.Также пламя перекинулось на соседнее здание из-за плотности застройки в центре города. Общая площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров, пожар локализован.

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#пожары #происшествия

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