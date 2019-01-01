«Итоги недели»: собачья горка и старый страшный дом

Кстати, количество подписчиков Инстаграма Амур.инфо перевалило за 100 тысяч. «Вот пришел поздравить и заодно подвести итоги недели», – улыбается Владимир.

28 лет без паспорта прожил благовещенец Максим Миронов. Его историю Амур.инфо рассказало в понедельник, 28 января. Пока материал готовился к публикации, Максима пригласили на консультацию в отдел миграции. «Возможно, скоро Максим впервые получит паспорт. И перестанет платить штрафы за то, что его нет», – резюмирует Борода.

Материал про странный и страшный дом привлек десятки тысяч читателей. Избушку без окон охраняют манекены и кукольные головы, стрелки всех часов замерли на 18:30. «Журналисты не сказку придумали, а отыскали в Благовещенске дом, похожий на декорации для съемок фильма ужасов. Жаль, не указали точное местоположение такого жуткого места, а то оно могло бы стать туристическим», – говорит ведущий.

В Благовещенске после ремонта открыли детскую поликлинику № 4. В медучреждении обслуживается больше 10 тысяч маленьких и не очень благовещенцев. Теперь там есть новейшее оборудование и даже игровая комната. «Некоторым читателям не понравилось, что в детской поликлинике есть игрушки! Заразу, говорят, будут собирать», – удивляется Владимир.

В Благовещенске из окна выбросили детскую коляску. Следом полетели телевизор, детская переноска и другие вещи. Очевидица, по ее словам, слышала, как кто-то кричал: «Ненавижу!» Полиция установила, что это – последствия скандала с участием 16-летней девочки и ее мамы. «Тяжелый возраст…» – разводит руками ведущий.

Благовещенцы катались с горки без одежды. «Деньки и правда стояли теплые, но не до такой же степени» – удивляется Владимир. «Нудистов» увидели в снежном городке. Эпатажным поступком заинтересовалась полиция, а среди читателей Амур.инфо голые благовещенцы вызвали недоумение и негодование.

Еще одна новость про горку: в Моховой Пади с горки катались собаки. «Если точнее, несколько четвероногих друг за другом уселись на скате детской горки. Автор фото предположила, что местные собаки так отгородились от пришлых собак. Но потом все равно была драка. В том числе и в комментариях под этой новостью. Что ж, это Амур.инфо. Здесь и комментаторы зубастые», – шутит Борода.