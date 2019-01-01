В преддверии 8 Марта одиноким пенсионеркам подарят тюльпаны

Фото: Амур.инфо

Одинокие пенсионерки в преддверии 8 Марта получат тюльпаны. Благотворительную акцию организует благовещенский волонтер Игорь Меметов. Праздничное мероприятие пройдет в центре «Доброта».

В преддверии праздника в «Доброте» проведут концерт. Планируется пригласить около 100 одиноких пенсионерок. Им подарят тюльпаны. Ребята из Алексеевской гимназии расскажут стихи, споют песни и вручат бабушкам открытки, сделанные своими руками.

Кроме этого, цветы в праздничный день общественник планирует дарить женщинам и девушкам на улицах Благовещенска. Сейчас у Игоря Меметова на проведение акции есть 10 тысяч рублей. Их хватит на покупку примерно 170 тюльпанов. Игорь предлагает присоединиться в акции неравнодушным горожанам, чтобы купить 300 тюльпанов. Волонтер хочет собрать еще 10 тысяч рублей.

«Хочется, чтобы люди были добрее друг к другу. Бабушки, которых мы будем поздравлять, одинокие. Возможно, кроме нас никто не придет и их не поздравит», – рассказал Амур.инфо Игорь Меметов.

Реквизиты для желающих поучаствовать в акции:

карта Сбербанка: 4276 0300 1672 2007

Мобильный банк: 89294911407

Получатель: Меметов Игорь Дмитриевич, пометка «на цветы».

Ранее общественник уже организовывал похожие акции в преддверии 8 Марта. В 2018 году в Благовещенске около ста одиноких пенсионерок к празднику получили тюльпаны. Цветы покупали на деньги, которые помогли собрать горожане.