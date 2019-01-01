Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:53 0

В преддверии 8 Марта одиноким пенсионеркам подарят тюльпаны

В преддверии 8 Марта одиноким пенсионеркам подарят тюльпаны
Фото: Амур.инфо

Одинокие пенсионерки в преддверии 8 Марта получат тюльпаны. Благотворительную акцию организует благовещенский волонтер Игорь Меметов. Праздничное мероприятие пройдет в центре «Доброта».

В преддверии праздника в «Доброте» проведут концерт. Планируется пригласить около 100 одиноких пенсионерок. Им подарят тюльпаны. Ребята из Алексеевской гимназии расскажут стихи, споют песни и вручат бабушкам открытки, сделанные своими руками.

Кроме этого, цветы в праздничный день общественник планирует дарить женщинам и девушкам на улицах Благовещенска. Сейчас у Игоря Меметова на проведение акции есть 10 тысяч рублей. Их хватит на покупку примерно 170 тюльпанов. Игорь предлагает присоединиться в акции неравнодушным горожанам, чтобы купить 300 тюльпанов. Волонтер хочет собрать еще 10 тысяч рублей.

«Хочется, чтобы люди были добрее друг к другу. Бабушки, которых мы будем поздравлять, одинокие. Возможно, кроме нас никто не придет и их не поздравит», – рассказал Амур.инфо Игорь Меметов.

Реквизиты для желающих поучаствовать в акции:

карта Сбербанка: 4276 0300 1672 2007

Мобильный банк: 89294911407

Получатель: Меметов Игорь Дмитриевич, пометка «на цветы».

Ранее общественник уже организовывал похожие акции в преддверии 8 Марта. В 2018 году в Благовещенске около ста одиноких пенсионерок к празднику получили тюльпаны. Цветы покупали на деньги, которые помогли собрать горожане.

Просмотров всего: 1

#жизнь #праздники

распечатать


Общество

«Голос дети. Острова», «Снежный бал-2019»: выходные в Благовещенске
В России и мире 2

Катя Лель рассказала подробности о похищении инопланетянами (видео)
В России и мире

В России ввели персональные рейтинги для кредитования
В России и мире

Женщина застряла в лифте и просидела в нем три дня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь