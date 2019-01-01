В Благовещенске снег для «Лыжни-2019» придется собирать с поверхности озера

Фото: Амур.инфо

Организаторы «Лыжни-2019» в Благовещенске провели совещание на льду второго Владимировского озера, где 9 февраля пройдет 13-я традиционная лыжная гонка. Участники и зрители смогут покататься на катке и снегоходах, сфотографироваться в фотозонах и попробовать блюда полевой кухни. Для гостей также приготовят 5 000 пирожков.

«В этом году традиционно День здоровья "Лыжня России" пройдет на втором Владимировском озере. Это место уже многократно опробовано, оно полюбилось горожанам и гостям Благовещенска. Сегодня мы провели итоговый оргкомитет для того, чтобы учесть все моменты по организации первого в этом году массового спортивного праздника, – сказала мэр Валентина Калита. — Традиционно здесь будут установлены палатки для обогрева, до начала и в период проведения соревнований будут дополнительные развлекательные мероприятия, расчищена площадка и под катание на коньках, будут горячий чай и гречневая каша. На сегодня степень готовности высокая. Есть лишь одна проблема – это отсутствие снега. Мы приняли решение собрать снег с поверхности озера и из него сформировать трассу».

Как отметила Валентина Сергеевна, в месте проведения мероприятия распланированы парковочные места, места для размещения школьных автобусов. Все службы, которые будут обеспечивать безопасность, также определены и готовы к работе.

Для спортсменов подготовят следующие дистанции:

все желающие без подведения итогов – 2019 метров; дети 2008 года рождения и младше – 2019 метров; юноши и девушки 2001 года рождения и моложе – 5 километров; мужчины 2000 года рождения и старше – 10 километров; женщины 2000 года рождения и старше – 10 километров.

Помимо лыжной трассы, на территории проведения мероприятия для детей будут организованы игровые площадки. Также участники и зрители забега смогут покататься на катке и снегоходах, сфотографироваться в фотозонах и попробовать полевую кухню. Работа полевой кухни будет организована при содействии Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Кроме того, для любителей активного зимнего отдыха приготовят 5 000 пирожков.

«Данное мероприятие всегда собирает большое количество, как участников, так и зрителей, здесь большую роль, конечно, играет погода. Спортсменам необходимо заранее позаботиться и подготовить для себя инвентарь, потому, что в этот день очень большой спрос на лыжи на всех лыжных базах города», – отметил начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья. Заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию, которая работает с 6 по 8 февраля 2019 года с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Ленина 97 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска). По всем вопросам необходимо обращаться по телефону: 99-17-65.

Победителей ждут традиционные кубки, медали и дипломы. Памятными призами будут также отмечены самый юный и возрастной спортсмен, спортивная семья и самый большой коллектив, сообщает пресс-служба городской администрации.