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У мужчины раздуло ноги после укуса комара

У мужчины раздуло ноги после укуса комара
Фото: стоп-кадр из видео Caters Clips / YouTube

Пакистанец перестал ходить после комариного укуса. Из-за этого у мужчины развилась тяжелая форма слоновой болезни (элефантиаза).

Шахид Хуссейн (Shahid Hussain) пять лет назад впервые заметил, что его ноги стали пухнуть и болеть. Поначалу он не обращал на это внимание, но ноги увеличились в несколько раз и только тогда он обратился к врачу. Доктора диагностировали у него слоновую болезнь – заболевание, при котором увеличивается какая-либо часть тела из-за застоя лимфы.

Семья потратила все свои сбережения на лечение, но в больнице вылечить мужчину не смогли. Они направили больного в столицу, но он не может позволить себе эту поездку из-за больших расходов. Его жена Фатима признается, что уже продала все украшения и отдала все деньги, скопленные на свадьбу дочерей.

Хуссейн потерял возможность зарабатывать деньги: мужчина не может встать с кровати, так как его ноги весят 50 килограммов, а каждая из них в обхвате составляет 88 сантиметров. Его семье приходится постоянно просить деньги у родственников. Мужчина обращался к властям за помощью, но не получил ответа.

Слоновая болезнь возникает, как правило, после заражения нематодой Brugia malayi. Паразит попадает в организм человека посредством укуса комара, пораженного нематодой, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #происшествия

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