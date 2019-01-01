На благовещенском картодроме обнаружен застреленный мужчина

В Благовещенске в пятницу, 1 февраля, на территории картодрома обнаружено тело мужчины с ранением в голову. Труп находится в раскладном походном кресле, возле которого стоит ружье.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском следственном управлении, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК РФ по Амурской области и сотрудники УМВД России по Амурской области.

«Сегодня на восьмом километре Новотроицкого шоссе обнаружено тело мужчины. На месте работала следственно оперативная группа. Личность погибшего установлена. Материалы находятся в амурском следственном управлении», – сообщили в управлении МВД России.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.