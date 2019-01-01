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сегодня, 15:59 5

На благовещенском картодроме обнаружен застреленный мужчина

На благовещенском картодроме обнаружен застреленный мужчина

В Благовещенске в пятницу, 1 февраля, на территории картодрома обнаружено тело мужчины с ранением в голову. Труп находится в раскладном походном кресле, возле которого стоит ружье.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском следственном управлении, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК РФ по Амурской области и сотрудники УМВД России по Амурской области.

«Сегодня на восьмом километре Новотроицкого шоссе обнаружено тело мужчины. На месте работала следственно оперативная группа. Личность погибшего установлена. Материалы находятся в амурском следственном управлении», – сообщили в управлении МВД России.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    55 минут назад

    я конечно не спец, но, если это самоубийство, то зачем было так усложнять. Переться на картодром, да еще стул с собой тащить. Больше инсценировку напоминает.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    44 минуты назад

    Началось, прости Господи.

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Ну эти бы сразу раскрыли, а не на самоубийство списали.

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    38 минут назад

    ФИОя конечно не спец, но, если это самоубийство, то зачем было так усложнять. Переться на картодром, да еще стул с собой тащить. Больше инсценировку напоминает.


    Застрелился и ружье рядом аккуратно поставил

  • ММС

    ММС
    31 минута назад

    Все лучшие эксперты скоро будут здесь )))))

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