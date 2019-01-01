Объем внешней торговли Приамурья вырос почти в полтора раза

В 2018 году в Приамурье в сравнении с предыдущим годом сократилось количество родившихся, умерших и покончивших с собой амурчан, зато выросли долги по зарплате и сама зарплата. Амурстат подвел итоги социально-экономического развития Амурской области.

Индекс промышленного производства по отношению к 2017 году составил 96,3 %, иначе говоря, производство снизилось на 3,7 %. Небольшой спад прошел по нескольким отраслям. Добыча электроэнергии за год сократилась на 3 %. Строительство – на 3,5 %. За 2018 год была введена жилая площадь более чем на 97 миллиардов рублей, средняя фактическая стоимость одного квадратного метра в январе-декабре 2018 года составила 42 282 рубля.

Сложные погодные условия стали причиной невысокого урожая. Зерна в 2018 году собрали почти на 9 % ниже, чем в 2017-м. Причем по отдельным культурам ситуация еще хуже: урожай кукурузы сократился больше чем на 70 %, гречки – на 55,4 %, ячменя – на 10,6 %. Урожай сои 2018 года составил 83,4 % от прошлогодних показателей. Кроме того, на 1,2 % снизилось поголовье крупного рогатого скота, на 4,8 % – свиней, на 3,7 % овец и коз. Зато стало больше домашней птицы – на 6,4 %.

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2018 года составил более 171 миллиарда рублей и вырос за год на 3 %. Оборот оптовой торговли области превысил 134 миллиарда и вырос почти на 7 %.

Самый большой скачок сделала внешняя торговля. Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2018 года составил 539,8 миллиона долларов. Он увеличился на 47,5 %. В том числе объем экспорта вырос на 35,3 %, импорта – на 64,5 %.

По направлениям торговли, Приамурье традиционно активно вывозит сырье, а ввозит производственные товары. Сельхозсырье и продукты: вывоз 129 миллионов долларов, ввоз 28 миллионов. Минеральные продукты: вывоз 130 миллионов, ввоз 1,5 миллиона. Продукция химической промышленности: вывоз 1,2 миллиона, ввоз 19 миллионов. Древесина: вывоз 26 миллионов, ввоз 1 миллион. Металлы и изделия из них: вывоз 3 тысячи, ввоз 27 миллионов. Машины: вывоз около миллиона, ввоз 126 миллионов.

Индекс потребительских цен с декабря 2017 по декабрь 2018 года вырос на 4,6 %. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец декабря 2018 года составила 4 475,29 рубля.

Денежные доходы в среднем на душу населения достигли 41 919 рублей в месяц. При этом реальный доход по отношению к декабрю 2017 года составил 91,3 %.

Средняя начисленная зарплата за год составила 41 139 рублей и выросла в сравнении с предыдущим годом почти на 12 %. Отрасли с самой высокой средней зарплатой: обеспечение электрической энергией, газом и паром – почти 54 тысячи, транспортировка и хранение – больше 57 тысяч рублей.

Долги по зарплате в Амурской области выросли за год с 8,5 миллиона рублей до 9 миллионов.

В декабре 2018 года 23,7 тысячи амурчан были без работы – это 5,7 % от трудоспособного населения.

Что касается демографической ситуации: в Приамурье снижается численность и родившихся, и умерших. Но если умерших в 2018 году стало меньше на 54 человек, то родилось в Приамурье меньше на 499 младенцев. Главной причиной смерти по-прежнему остаются болезни системы кровообращения. Здесь был и самый высокий рост показателя – на 347 случаев больше. Зато сократилось количество самоубийств – на 28 меньше.

За год в Амурскую область въехали более 27 тысяч человек, а выбыли – более 30 тысяч. За счет миграции население области сократилось за год на 2 810 человек. В семьях ситуация еще печальнее: браков стало меньше на 445, а количество разводов выросло на 98.