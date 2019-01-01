Пошла вода: очередным взрывом военные пробили затор на Бурее (видео)

Фото: Министерство обороны РФ

Видео: пресс-служба ВВО

«Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурее в Хабаровском крае <...> В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода», – говорится в сообщении.

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, было использовано более 10 тонн тротила. Это была пятая серия взрывов.

Фото: function.mil.ru

«Мы соединили два так называемых бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла, завершение второго этапа планируется к 18 февраля. На



сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 километров бикфордового шнура. Кроме того, выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители», – рассказал Булгаков.

Военные инженеры с помощью взрывов проделали протоку длиной более 160 метров и шириной 35 метров. Ее глубина составила более 19 метров.

До весеннего паводка военные должны пробить в заторе еще один канал. Свободный переток воды из верхнего участка реки в нижний позволит избежать возможных негативных последствий оползня.

Обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень разделил реку на две части, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.