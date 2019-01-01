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сегодня, 15:34 6

Пошла вода: очередным взрывом военные пробили затор на Бурее (видео)

Пошла вода: очередным взрывом военные пробили затор на Бурее (видео)
Фото: Министерство обороны РФ

1 февраля военные провели очередной взрыв на месте оползня на реке Бурее в Хабаровском крае, в образовавшуюся протоку пошла вода. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

Видео: пресс-служба ВВО

«Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурее в Хабаровском крае <...> В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода», – говорится в сообщении.

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, было использовано более 10 тонн тротила. Это была пятая серия взрывов.

Фото: function.mil.ru

«Мы соединили два так называемых бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла, завершение второго этапа планируется к 18 февраля. На

сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 километров бикфордового шнура. Кроме того, выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители», – рассказал Булгаков.

Военные инженеры с помощью взрывов проделали протоку длиной более 160 метров и шириной 35 метров. Ее глубина составила более 19 метров.

До весеннего паводка военные должны пробить в заторе еще один канал. Свободный переток воды из верхнего участка реки в нижний позволит избежать возможных негативных последствий оползня.

Обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень разделил реку на две части, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.

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#военные #Дальний Восток #МЧС #природа #происшествия

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    57 минут назад

    где видео?

  • physic1

    physic1
    57 минут назад

    где видео?

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    Не зря поп прилетал.

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    vertex

    Не зря поп прилетал.



    фихтам ))) Губернатор был последним!

  • Ыукпун

    Ыукпун
    25 минут назад

    Myxira
    vertex

    Не зря поп прилетал.



    фихтам ))) Губернатор был последним!


    И кто из них спер видеокамеру?

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    У попа Крест Животворящий был, а у Губернатора - область с долгами.

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