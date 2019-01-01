Дом в Сковородине, где обрушился балкон, признан аварийным

В Сковородине на улице Васильевского в доме № 2 бетонное перекрытие лоджии обрушилось между 2 и 3 этажами 2 декабря 2018 года.

Прокурор Сковородинского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Сковородина провести мероприятия по обследованию дома на предмет аварийности и пригодности для проживания. Суд удовлетворил иск прокурора.

Как сообщает прокуратура Амурской области, постановлением главы города жилой дом «признан аварийным и подлежащим сносу». На данный момент жители 10 торцевых квартир переселены к родственникам и в муниципальный маневренный фонд.

По словам главы Сковородинского района Алексея Прохорова, окончательное решение по дому еще не принято. А чтобы жильцов расселять, нужно определить источники финансирования.

«Точка еще не поставлена, заключение только вчера поступило в администрацию города. Из заключения следует, что дом – аварийный. Можно либо пойти по пути полного расселения дома и сноса, либо он поддается ремонту.

Сейчас точку нужно ставить на уровне правительства Амурской области, по какому мы пути пойдем. Если предстоит расселить дом, надо определить источники финансирования. Как вариант мы хотим предложить правительству восстановление дома, для этого нужно смотреть, есть ли целесообразность восстановления. Либо принимать решения и искать источники финансирования для расселения всего дома», – рассказал Амур.инфо глава Сковородинского района Алексей Прохоров.