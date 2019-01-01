«Голос дети. Острова», «Снежный бал-2019»: выходные в Благовещенске

В Благовещенске в эти выходные пройдет первый отборочный тур вокального конкурса «Голос дети. Острова», турнир по танцевальному спорту «Снежный бал-2019», первенство города по хоккею в рамках комплексной спартакиады городов Амурской области. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 2 февраля

В АОДНТ стартует областной фестиваль любительских муниципальных театров под названием «Волшебный мир кулис». Фестиваль объединит любительские театральные коллективы с возрастом участников от 18 лет и старше. В программе открытия – выставки, мастер-классы, работа интерактивных площадок и другое. Начало в 11:00. Вход в киноконцертный зал по пригласительным билетам.

В «Островах» в 15:00 состоится первый отборочный тур вокального конкурса «Голос дети. Острова». В нем будут участвовать дети в возрасте от 6 до 13 лет. Призовой фонд конкурса 80 000 рублей. Победители получат поддержку в творческом развитии.

В 16:00 в малом зале ОКЦ покажут спектакль ростовых кукол «Путешествие в мультландию».

Театр кукол покажет спектакль «Гуси-лебеди» и литературно-театральный калейдоскоп. Начало в 11:00.

Театр драмы приглашает на постановку театра города Облучье (ЕАО) «Степка». Начало в 18:00.

Воскресенье, 3 февраля

В воскресенье в городе пройдет набор мальчиков в вокальную квинтет-студию под руководством солиста эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band Дмитрия Хмары. Прослушивание пройдет с 14 до 17 часов для вокалистов в возрасте 9-13 лет. Необходима предварительная запись.

Театр кукол покажет спектакль «Белоснежка и Краснозорька» и литературно-театральный калейдоскоп. Начало в 11:00.

В театре драмы можно будет посмотреть спектакль «Степка» от театра города Облучье (ЕАО). Начало в 12:00.

Состоится первенство Благовещенска по бильярду среди юношей и юниоров. Соревнования пройдут в бильярдном клубе «Абриколь». Начало первенства в 10:00. За звание победителя будут бороться около 6 сильнейших юношей и юниоров города. Финальная встреча играется до двух побед.

В ДК Профсоюзов состоится турнир по танцевальному спорту «Снежный бал-2019». В соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из Благовещенска, Свободного, Нерюнгри, Белогорска, Комсомольска-на-Амуре. Турнир пройдет в два блока: первый начнется в 11:00, второй в 13:00.

Стартует личное первенство города Благовещенска по классическим шахматам (1 лига). Соревнования будут проходить на базе стадиона «Амур» с 09:00.

Суббота и воскресенье, 2 и 3 февраля

На «Спартаке» оба выходных дня будет проходить первенство города Благовещенска по хоккею в рамках комплексной спартакиады городов Амурской области. В соревнованиях принимают участие 7 команд. Начало в 12:00.

Какие фильмы идут в кинотеатрах города, можно посмотреть в разделе Афиша на Амур.инфо.