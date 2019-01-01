В Амурской области увеличены размеры детских пособий

С 1 февраля 2019 года в Амурской области увеличены пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Выплаты выросли на 4,3 %.

Таким образом, с 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 655 рублей 49 копеек. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 17 479 рублей 73 копейки. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет будет равен 3 277 рублям 45 копейкам, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до достижения ими полутора лет – 6 554 рублям 89 копейкам.

В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Размеры пособий с учетом районных коэффициентов

Вид пособия 1,2 1,3 1,4 Единовременное пособие при рождении ребенка 20 975,68 22 723,65 24 471,62 Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 786,59 852,14 917,69 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 3 932,94 4 260,69 4 588,43 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 7 865,87 8 521,36 9 176,85

С 1 июля 2017 года женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством и детством выплачивает Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

В течение 2018 года АРО ФСС РФ произвело более 240 тысяч выплат застрахованным лицам на общую сумму более 2 500 000 000 рублей.

Телефон горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57. Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного. Чтобы авторизоваться в кабинете, нужно зайти под логином и паролем, полученным при регистрации на портале Госуслуг.