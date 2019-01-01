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1февраля
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сегодня, 15:17 0

В Амурской области увеличены размеры детских пособий

В Амурской области увеличены размеры детских пособий
Фото: ru.depositphotos.com

С 1 февраля 2019 года в Амурской области увеличены пособия по материнству и детству, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Выплаты выросли на 4,3 %.

Таким образом, с 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в медучреждении на ранних этапах беременности составит 655 рублей 49 копеек. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 17 479 рублей 73 копейки. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет будет равен 3 277 рублям 45 копейкам, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до достижения ими полутора лет – 6 554 рублям 89 копейкам.

В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Размеры пособий с учетом районных коэффициентов

Вид пособия

1,2

1,3

1,4

Единовременное пособие при рождении ребенка

20 975,68

22 723,65

24 471,62

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

786,59

852,14

917,69

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком

3 932,94

4 260,69

4 588,43

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми

7 865,87

8 521,36

9 176,85

С 1 июля 2017 года женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством и детством выплачивает Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

В течение 2018 года АРО ФСС РФ произвело более 240 тысяч выплат застрахованным лицам на общую сумму более 2 500 000 000 рублей.

Телефон горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий: (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57. Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного. Чтобы авторизоваться в кабинете, нужно зайти под логином и паролем, полученным при регистрации на портале Госуслуг.

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#соцзащита #дети

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