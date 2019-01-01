В Благовещенске будет создан единый диагностический центр для детей

В областном центре Приамурья планируют создать центр, где дети смогут проходить комплексную диагностику состояния здоровья, включая компьютерную томографию. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала главврач детской городской больницы Ирина Молчанова.

Она также поведала о том, что изменилось в работе 4-й детской поликлиники после ремонта и какие еще детские медучреждения ждут преобразования. В детской поликлинике № 4, в которой недавно закончился ремонт, помимо внешних изменений, было приобретено новое оборудование.

«В прошлом году вышел новый указ Министерства здравоохранения РФ по детским поликлиникам. Мы дооснастили согласно нормативам поликлинику оборудованием в полном объеме. Часть оборудования для физиопроцедур, ретинальная камера для окулистов – мы ее дооснастили в рамках федеральной программы. Стоит она порядка 11 миллионов. Это специальный прибор для окулистов, который смотрит камеру глаза у новорожденных детей, особенно детей недоношенных»,– рассказала Ирина Молчанова.

Она отметила, что пройти обследование на ретинальной камере бесплатно могут маленькие благовещенцы вне зависимости от территориальной привязки к другим поликлиникам.

Также среди основных изменений в 4-й поликлинике называют создание так называемого фильтра, когда больные дети не находятся рядом с теми, кто уже идет на поправку или полностью здоров.

«Мы сумели разделить потоки детей выздоравливающих и здоровых от больных. У нас открылся фильтр, в котором работает врач педиатр. И дети с какой-то острой проблемой инфекционного характера могут прийти туда, не входя в основное здание. Там их будет встречать доктор, который посмотрит и решит проблему: или оставит лечить на дому, или отправит в учреждение стационарное, если будет на то необходимость», – пояснила руководитель.

Регистратура для удобства пациентов теперь открытая, то есть отделена от картохранилища. Это новшество среди медучреждений Благовещенска, но не страны. По словам Ирины Молчановой, поликлиника № 4 – единственная в городе, которая строилась именно как лечебное учреждение. Все остальные детские поликлиники находятся в приспособленных помещениях. Именно поэтому кардинально что-то изменить в них нет возможности.

«У нас в плане на ближайшие годы, включая 2019 год, ремонт и изменения, насколько это возможно, в приспособленных поликлиниках 1-й и 3-й. Насчет 2-й поликлиники – в течение многих лет планируется все-таки строительство новой детской поликлиники. Она размещена на части первых этажей жилого дома, разделена женской консультацией. Поэтому, конечно, мы не теряем надежды. И нас администрация и министерство области в этом поддерживают, и вопрос решается, что все-таки строительство новой поликлиники, которая заберет на себя и вторую поликлинику, и часть населения третьей поликлиники для обслуживания, что хорошо и для одной, и для другой. Потому что третья поликлиника тоже в приспособленном помещении. И мы очень надеемся, что наши желания все-таки совпадут с возможностями, и мы увидим в городе Благовещенске новую детскую поликлинику», – выразила надежду Ирина Молчанова.

В детской поликлинике № 1 также собираются сделать открытую регистратуру и решить вопрос о выделении фильтра, то есть отдельного входа для больных детей, чтобы избежать реинфекции. Расширить узкие коридоры, на которые сетуют родители маленьких пациентов, технической возможности нет.

Также среди будущих позитивных изменений – создание в Благовещенске единого центра диагностики детей.

«Планируется создание единого центра для диагностики на базе стационара. Там позволяют площади в связи с тем, что мы занимаемся только реабилитацией и есть возможность, например, поставить несколько рентген-аппаратов, флюорограф. В этом году нам выделили деньги на приобретение флюорографа, потому что у нас дети с 15 и до 18 лет должны ежегодно проходить флюорографию. Это будет очень удобно. Мы планируем его также поставить на базе стационара. И также предполагаем, надеемся, что будут изысканы средства денежные для того, чтобы приобрести туда еще и компьютерный томограф. И министерство здравоохранения в лице Андрея Юрьевича Субботина нас поддерживает», – заверила руководитель детской городской больницы.

Полное интервью с Ириной Молчановой можно посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» в пятницу, 1 февраля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».