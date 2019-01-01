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сегодня, 14:23 2

Амурчанке не дали кредит, и она заявила в полицию, что ее обокрали

Амурчанке не дали кредит, и она заявила в полицию, что ее обокрали
Фото: ru.depositphotos.com

В Мазановском районе перед судом предстанет молодая женщина, совершившая заведомо ложный донос о преступлении. Амурчанка решила обмануть полицию, чтобы скрыть ложь от родственников.

По данным прокуратуры Мазановского района, в августе 2018 года семья обвиняемой переехала на постоянное место жительства в одно из сел. Родственники решили отремонтировать жилье и купить мебель. Для этого обвиняемая должна была взять кредит.

Однако банк отказал сельчанке, потому что она не погасила предыдущий кредит. Рассказать об этом родственникам женщина побоялась и сказала, что деньги были зачислены банком на ее счет, а затем незаконно сняты похитителем.

Родственники заставили женщину обратиться в полицию с заявлением о хищении денежных средств, что она и сделала. Факт хищения денежных средств не подтвердился, поэтому полиция не стала возбуждать уголовное дело.

В ходе следствия женщина вину в совершении преступления признала. Ей грозит крупный штраф до 120 тысяч рублей либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад



    Ей грозит крупный штраф до 120 тысяч рублей



    ещё один кредит государство подкинуло. в Мазадновском районе наверное тож среднестатистические 42 тыс/месяц все поголовно зарабатывают.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Родственники странные какие-то, захотели мебель обновить они, а кредит должна была взять осужденная. Может она и не обращалась за тем кредитом, зная, что мебелью будут пользоваться родственники, а ежемесячные взносы по кредиту ей придется. Но маневр конечно странный.

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