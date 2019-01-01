Амурчанке не дали кредит, и она заявила в полицию, что ее обокрали

В Мазановском районе перед судом предстанет молодая женщина, совершившая заведомо ложный донос о преступлении. Амурчанка решила обмануть полицию, чтобы скрыть ложь от родственников.

По данным прокуратуры Мазановского района, в августе 2018 года семья обвиняемой переехала на постоянное место жительства в одно из сел. Родственники решили отремонтировать жилье и купить мебель. Для этого обвиняемая должна была взять кредит.

Однако банк отказал сельчанке, потому что она не погасила предыдущий кредит. Рассказать об этом родственникам женщина побоялась и сказала, что деньги были зачислены банком на ее счет, а затем незаконно сняты похитителем.

Родственники заставили женщину обратиться в полицию с заявлением о хищении денежных средств, что она и сделала. Факт хищения денежных средств не подтвердился, поэтому полиция не стала возбуждать уголовное дело.

В ходе следствия женщина вину в совершении преступления признала. Ей грозит крупный штраф до 120 тысяч рублей либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.