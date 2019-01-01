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сегодня, 14:19 0

Тихий морозный день: прогноз погоды в Приамурье на 2 февраля

Тихий морозный день: прогноз погоды в Приамурье на 2 февраля
Фото: Амур.инфо

2 февраля в Амурской области переменная облачность, местами по северо-западным районам пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах опустится морозный туман.

Ветер переменных направлений будет слабым, временами штиль. Температура ночью составит 39...44, местами – 29...34 градуса мороза. Днем по северу ожидается 19...24, местами – до 33, по югу – 17-22 ниже нуля.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер с юго-востока разгонится ночью до 3, днем – до 1-6 метров в секунду. Температура ночью опустится до 31...33, днем – до 17...19 ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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