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Катя Лель рассказала подробности о похищении инопланетянами (видео)

Катя Лель рассказала подробности о похищении инопланетянами (видео)
Фото: instagram.com/katyalelofficial/?hl=ru

Знаменитая российская певица Катя Лель недавно сделала сенсационное заявление о том, что в подростковом возрасте ее похитили инопланетяне и лишили зубов. Во время рассказа о страшных событиях того периода своей жизни Катя заплакала и призналась – после соприкосновения с НЛО она никогда не будет прежней.

Об этом певица заявила в интервью журналу Super.

Катя рассказала, что первый раз инопланетяне прилетали, когда она со своей семьей сидела за обеденным столом, тогда же у певицы исчезли зубы. «Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови, расстояние, как будто зуба четыре или пять – пусто. Я стала слышать голоса, которые больше никто не слышал», – рассказала певица.

После происшествия к Кате приходили уфологи, девушка несколько дней приходила в себя и привыкала жить без зубов.

«Прошло где-то девять дней с тех пор, как забрали зубы. Я ожила, наконец-то начала смеяться, первый раз поела. Ночью мы увидели свет, у нас окно в спальне. Сначала увидела мама, она хотела закричать, но её парализовало, она отключилась. И когда я очутилась у них на корабле, я тоже была парализована, и только потом я начала понимать, что я где-то нахожусь, что я слышу голоса», – рассказывает певица с дрожью в голосе.

Девушка попросила отпустить ее, так как не спела еще многих песен и инопланетяне послушали и отпустили ее обратно на Землю.

После того как Катя Лель поступила в музыкальное училище, она еще несколько раз встречалась с инопланетянами.

«Я помню, как мы с сестрой выходили из такси и увидели светящийся шар, и я поняла, что он летит за мной. Мы побежали быстрее домой, стучали, умоляли маму быстрее открыть дверь. Я понимаю, что они меня преследуют и хотят забрать. Я стала слышать мысли людей, видеть два огненных жёлтых зрачка в темноте. Я просто превратилась в напуганную девчонку, которая не знала, что делать дальше», – рассказала девушка.

Также певица сообщила, что ее муж и дочка часто видят НЛО в центре Москвы, также сама певица постоянно замечает слежку и боится, что ее в любой момент могут украсть.

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#жизнь #ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Хосподи!!! Ну как ещё себя пропиарить? Надо рассказать о похищении инопланетянами. Я в каком то ее интервью читала что петь она начала после похищения. А в этой статье наоборот.

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    http://www.amur.info/news/2019/01/28/149154. Вот здесь об этом говорится.

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