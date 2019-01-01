В Приамурье приедет Пекинский музей науки и техники

Министр культуры Амурской области Ольга Юркова и начальник департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чжан Лина в Харбине провели переговоры. Деятели культуры договорились о гастролях амурских артистов в провинции Хэйлунцзян и о приезде в Приамурье Пекинского музея науки и техники.

«Основной темой встреч была российско-китайская ярмарка культуры и искусства. В этом году она будет юбилейной, десятой по счету. Кроме того, в этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Это всё найдет отражение в мероприятиях, которые будут проходить в Амурской области и в провинции Хэйлунцзян», – рассказала министр культуры Амурской области Ольга Юркова.

В результате переговоров представителями Ассоциации культуры провинции Хэйлунцзян были запланированы гастроли амурских артистов в Китае. Ожидается, что передвижная «культурная бригада» будет в течение долгого времени гастролировать по провинции Хэйлунцзян.

«Ещё одно предложение, которое высказала китайская сторона, – поставить спектакль с участием китайских артистов, показывать его на сцене нашего театра драмы. Причём артисты будут говорить на русском языке. Необычное предложение, но мы готовы поработать с нашими коллегами. Думаю, нашим зрителям это может быть интересно», – сказала министр.

Китайская сторона подтвердила участие в мероприятиях ярмарки культуры и искусства передвижного Пекинского музея науки и техники. Он будет работать в Приамурье в июне. Участвовать в ярмарке уже решили Забайкальский край, коллективы с Камчатки, из Магадана, Хабаровского края и Приморья.