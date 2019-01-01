Соцвыплаты, налоги, табак: что изменилось в российских законах в феврале

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Социальные выплаты. 1 февраля в России проиндексируют федеральные выплаты льготникам на уровень инфляции за 2018 год — 4,3 %. В частности, повысят размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам и Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Также проиндексируют компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, а также ежемесячные денежные выплаты и ежегодную денежную компенсацию инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Проиндексируют единовременное пособие и беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ряд других выплат. Всего же социальные выплаты проиндексируют более чем 15 миллионам человек. На эти средства направлено 25,9 миллиарда рублей.

Пенсии и социальные выплаты военным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов будут перечисляться на карту «Мир».

Запуск системы быстрых платежей. На 28 февраля планируется полноценный запуск Системы быстрых платежей: она позволит мгновенно переводить деньги между счетами и картами в разных банках по номеру телефона. На первом этапе сервис заработает только для переводов между физическими лицами. С 28 января система работает в тестовом режиме, пока к ней присоединились 12 банков.

Амнистия капиталов

28 февраля истекает срок проведения второго этапа добровольного декларирования имущества и счетов за рубежом — так называемой амнистии капиталов. В обмен на добровольную сдачу участники второго этапа освобождаются от какой-либо, в том числе, налоговой, административной и уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. При этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требуется.

Нотариат. С 1 февраля 2019 года после выдачи свидетельства о праве на наследство (по закону или по завещанию), а также о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга нотариусы обязаны представлять заявление в электронной форме о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, не позднее окончания рабочего дня.

Налоги. 5 февраля вводятся новые формы уведомлений об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС. Соответствующий приказ Минфина устанавливает два вида таких уведомлений: общая форма для большинства налогоплательщиков и отдельная форма для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).

6 февраля устанавливаются новая форма налоговой декларации по акцизам на алкоголь и порядок ее заполнения. Она представляется начиная с налоговой декларации за март 2019 года.

20 февраля, согласно приказу ФНС, меняются форма налоговой декларации по транспортному налогу и порядок ее заполнения.

Транспорт. С 5 февраля в России к обучению в качестве водителей, осуществляющих перевозку в международном сообщении, допускаются лица, имеющие иностранные национальные или международные водительские удостоверения. Эта поправка распространяется на граждан Киргизской Республики и других государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Такие иностранные граждане должны осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность на территории России, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами. К сдаче экзамена на право получить свидетельство компетентности международного автоперевозчика будут допускаться граждане указанных государств, представившие иностранное национальное или международное водительское удостоверение соответствующей категории и его копию.

Строительство. 28 февраля истекает срок, в течение которого владелец дачного или садового земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на котором до 4 августа 2018 года начаты строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта ИЖС, вправе направить в уполномоченные органы уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на этом земельном участке. В этом случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Табачная продукция. 28 февраля заканчивается эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции. Обязательная маркировка сигарет начнется 1 марта 2019-го. С этого момента производители, импортеры и розничные продавцы табачной продукции должны будут зарегистрироваться в системе. Правительство утвердило эксперимент по маркировке сигарет в России в декабре 2017 года.