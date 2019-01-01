За 300 рублей благовещенец жестоко избил человека

В Благовещенске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый жестоко избил человека. Причиной конфликта стал неоплаченный вовремя долг в сумме 300 рублей.

6 октября 2018 года в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение из городской больницы. Медики сообщили, что в приемный покой поступил мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что на улице между двумя гражданами произошел конфликт, причиной которого стал неоплаченный вовремя долг – 300 рублей. В ходе ссоры злоумышленник причинил оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся.

Изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, опросив свидетелей и очевидцев произошедшего, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1982 года рождения. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что после совершения преступления злоумышленник уехал из Амурской области. Когда мужчина через некоторое время вернулся в Приамурье, оперативники задержали его в поезде, который следовал в Белогорск, и доставили в дежурную часть отдела полиции Благовещенска.

В ходе предварительного следствия обвиняемый пытался различными способами затянуть ход расследования. Однако, ознакомившись с собранной следователем доказательной базой по уголовному делу, злоумышленник признался в содеянном, сообщает амурское управление МВД России.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Истребователь долга предстанет перед судом. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.