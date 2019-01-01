Благовещенец Брайзенштейн получил высшее образование, находясь в колонии

Впервые в Хабаровском крае осужденный прошел в стенах колонии весь цикл обучения и скоро станет юристом. Это Олэсь Брайзенштейн из Благовещенска. Он отбывает наказание за убийство в колонии № 7 Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такое событие в Хабаровском крае произошло впервые. Заключенный Брайзенштейн сдал Единый госэкзамен, поступил в академию, успешно окончил бакалавриат и теперь поступил в магистратуру.

«В 2013 году мы впервые на базе нашего учреждения организовали сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет. Молодой человек успешно сдал экзамен, что позволило ему поступить в Современную Гуманитарную Академию. С академией УФСИН заключило договор, по которому заключенному предоставлялась скидка 30 % на оплату за обучение, которая составляет 60 тысяч рублей в год. Обучение проводится за счет родственников осужденного. Ему был предоставлен компьютер и все необходимое техническое обеспечение. Обучение и сдача экзаменов проходили онлайн. Теперь решается вопрос организации получения диплома», – рассказал заместитель начальника колонии Руслан Коваль.

Олэсь родом из Благовещенска. Там окончил 9 классов, получил среднеспециальное образование. В колонию попал за убийство, когда ему было 18 лет. Молодой человек отбыл восемь лет из 12 назначенных судом. Согласия на разглашение данных о подробностях совершенного им преступления Олэсь не дал.

«Я собирался пойти в армию, а потом получить высшее образование. Моя мама – кандидат экономических наук. Мне всегда тоже больше нравились гуманитарные науки. Несмотря на то, что попал в колонию, решил от цели своей не отступать. Юридическое образование многие двери открывает. Не важно, что у меня будет судимость, важно чтобы голова соображала», – сказал Олэсь Брайзенштейн.

В настоящее время в колонии № 7 высшее образование получают еще трое осужденных.