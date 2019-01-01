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сегодня, 12:40 0

Редкие виды птиц, растений и грибов попали в Красную книгу Амурской области

Редкие виды птиц, растений и грибов попали в Красную книгу Амурской области
Фото: animalreader.ru

В Красную книгу Амурской области внесены два вида редких птиц – травник и китайский ремез, а также длиннохвостая мышовка, обитающая на западе региона, некоторые виды растений и грибов. Постановление об этом подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщили в областном управлении по охране животного мира, о травнике – очень редкой птице семейства бекасовых – у специалистов нет точных сведений. Мониторинг их не велся, поэтому и места гнездования в Приамурье не изучены. О китайском ремезе у орнитологов сведений больше. Ареал этой птицы в области крайне ограничен.

Фото:fareastru.birds.watch

В списки охраняемых попали пять видов растений: селезеночник Фори, фиалка тихоокеанская, протовудсия маньчжурская, многорядник укореняющийся и плаунок России.

Фото:plantarium.ru

Кроме этого, в амурскую Красную книга внесли три вида грибов: обыкновенная веселка, пикнопореллус бело-желтый и трутовик зонтичный.

«В последний раз региональная Красная книга обновлялась достаточно давно – в 2012 году. В связи с этим возникла необходимость исключения некоторых видов из перечней и включение в них новых видов. В отношении каждого из них профильные специалисты предварительно проводили исследования, затем дали заключения», – пояснил начальник отдела управления животного мира Амурской области Сергей Глущенко.

Несколько видов птиц региональную Красную книгу покинули. Они больше не считаются редкими и охраняемыми. К примеру, угрозы популяции пернатого хищника хохлатого осоеда специалисты больше не видят. За весь период мониторинга сокращения численности этой птицы не наблюдалось. Водится она в лесах по всей области. Численность воробьиного сыча, который водится в таежной зоне, не падает уже много лет.

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#областная власть #природа

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