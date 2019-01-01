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В Благовещенске автомобилист сбил школьника

В Благовещенске автомобилист сбил школьника
Фото: ГИБДД по Амурской области

В Благовещенске автомобилист сбил школьника. Это произошло днем в четверг, 31 января, в района дома № 41 по улице Зеленой. Наезд на ребенка совершил водитель «тойоты».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства этого ДТП. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Только в январе в Благовещенске и Благовещенском районе 31 юный пешеход нарушил правила перехода проезжей части.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. На территории Амурской области автоинспекторы пресекли 634 нарушения правил дорожного движения. Задержаны 11 пьяных водителей.

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#дети #ДТП

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