В Тынде в 2019 году минимум 10 сирот получат квартиры

Администрация Тынды планирует в этом году выделить 10 квартир для сирот. 3 или 4 из них специалисты смогут купить за счет федеральных и областных средств. Тынде на приобретение жилья выделяют в 2019 году 3 миллиона рублей. Остальную недвижимость муниципалитет намерен предоставить за счет собственных ресурсов.

Сейчас в Тынде на исполнении находятся около 40 судебных решений по выделению жилья для сирот. Как сообщает генеральная прокуратура РФ, 4 жителя Тынды недавно получили ключи от новых квартир. Исковые заявления с требованием обеспечить жильем молодых людей в суд направляла Тындинская городская прокуратура.

Установлено, что администрацией Тынды длительное время не принимались меры по обеспечению жилыми помещениями трех девушек и одного молодого человека, имеющих статус детей-сирот. В связи с отсутствием жилых помещений, молодые люди с семьями вынуждены были арендовать жилье по договорам коммерческого найма.

Тындинский городской прокурор в интересах девушек и юноши в суд направил исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности обеспечить сирот жильем. В результате молодых людей обеспечили благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения.

Как рассказала Амур.инфо мэр Тынды Марина Михайлова, на данный момент жилье выделяется по исполнительным листам, просроченным с 2015 года. Задача на 2019 год обеспечить квартирами сирот по судебным решениям 2016 года.

«Преемственность власти никто не отменял. Вот такое тяжелое наследство нам досталось в виде 40 исполнительных листов, просроченных с 2015 года по жилью для сирот. И если ранее ежегодно предоставлялось жилье одному, максимум двум жителям из такой категории, то за три месяца ушедшего года нам удалось предоставить жилье шестерым. В этом году в январе мы предоставили еще 1 квартиру.

Мы не стали дожидаться помощи из бюджетов Российской Федерации и областного бюджета. Две квартиры мы приобрели за счет этих бюджетов, а все остальное мы изыскали из своего фонда, в результате инвентаризации 4 своих квартиры мы предоставили в конце года», – сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.

В администрации пояснили, что не обжалуют судебные решения.

«Раньше администрация очень долго в суде сопротивлялась, писала апелляционные жалобы и оттягивала получение исполнительных листов. Но это бессмысленно. Мы знаем, что виноваты перед этими ребятишками, с приходом новой команды, мы не затягиваем суды», – отметила мэр Тынды.

В этом году власти Тынды рассчитывают получить целый подъезд квартир. В результате инвентаризации жилого фонда был обнаружен пустой подъезд в бывшем общежитии технического лицея. Планируется заказать ПСД на перепланировку и ремонт. Таким образом, в Тынде могут появиться дополнительное муниципальное жилье: 22 однокомнатных квартиры, 4 – трехкомнатных и 4 – двухкомнатных.

В целом в Амурской области в последние годы выделяют меньше квартир сиротам, чем ранее. В частности, в 2015 году в регионе было приобретено 226 квартир, в 2016-м – 253 квартиры, в 2017-м – 150. В 2018 было запланировано купить 97 жилых помещений. По данным на июнь 2018 года, в Амурской области было больше 680 неисполненных решений суда по приобретению жилья для сирот.