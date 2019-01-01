Сергей Петрухин последний день работает в должности главврача Благовещенской горбольницы

1 февраля 2019 года – последний рабочий день Сергея Петрухина в должности главного врача Благовещенской городской клинической больницы. Приказ об увольнении по собственному желанию подписан. Об этом решении и планах на будущее Сергей Васильевич рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Сергей Петрухин возглавлял БГКБ с 2013 года – без одного месяца шесть лет. «Решение об уходе далось тяжело и трудно, не скрою, – говорит главврач. – Оно было инициировано мной еще в прошлом году, в разгар шумихи. Но, поскольку я находился на больничном листе, это решение я реализовал сейчас, после выздоровления. Более того, я согласовывал это решение с губернатором. Василий Александрович с пониманием отнесся к моему решению, принял мои доводы и обратился в министерство здравоохранения по вопросу моего трудоустройства».

После выхода с больничного Сергей Петрухин встретился с министром здравоохранения Амурской области Андреем Субботиным, чтобы согласовать свое решение об уходе. Приказ об увольнении по собственному желанию подписан.

Это не означает, что Сергей Петрухин уйдет из медицины. Опыт позволяет ему продолжить работу в сфере высшего медицинского образования. Сергей Васильевич намерен принимать участие в подготовке квалифицированных кадров для сферы здравоохранения, работая в Амурской государственной медицинской академии.

Возвращаясь к вопросам о работе в Благовещенской городской клинической больнице, Сергей Петрухин признается: руководить таким крупным учреждением очень и очень непросто. «Это важное учреждение, которое находится на виду и вызывает закономерный интерес общественности и многочисленных контрольных надзорных органов. Это, впрочем, нормально и правильно – ведь это государственное учреждение, и оно должно быть под контролем», – рассуждает Сергей Васильевич.

Есть сложности и в управлении коллективом, признает главврач. «Тем не менее у меня была очень хорошая команда, потому что в одиночку с такими задачами и с таким учреждением нереально справиться. Очень толковые, профессиональные, опытные заместители, которые по разным обстоятельствам, к сожалению, уже покинули учреждение и часть из них – регион. Это были мои реальные помощники и идеологические соратники», – вспоминает руководитель БГКБ.

В настоящее время исполняющим обязанности главного врача больницы пока остается Андрей Роговченко. О том, кто станет главным врачом учреждения, Сергей Петрухин, по его словам, не знает. Как не знает и того, как скоро состоится это важное назначение.

Как бы то ни было, приемника Сергея Петрухина на посту руководителя горбольницы ждет сложная, но интересная работа. «Управлять крупным лечебным учреждением в то время, когда перед руководством стоят достаточно масштабные, большие задачи, касаемые самого ценного – здоровья людей, – это тяжело и трудно. Тем более в условиях ограниченного ресурсного обеспечения. Сейчас достаточно динамичное время, и задач становится все больше, в том числе с учетом реформ. Поэтому руководителю требуются скорость, умение быстро переключаться, реагировать на новые вызовы, – объясняет Сергей Васильевич. – Работа руководителя на сегодняшний момент достаточно сложна и требует очень больших усилий не только физических, но и интеллектуальных, нервных затрат. Ты должен знать нормативно-правовую базу, разбираться в менеджменте, психологии. Кроме того, как главный врач ты должен иметь клинический опыт и разбираться вплоть до участия в клинических обходах, иметь понимание сути диагностических и лечебных процессов. А еще нужно всегда идти на опережение. Все новинки ты должен рассматривать с точки зрения их применения и внедрения в работу. Это не только технологии управления и организации, но еще и лечебные технологии».