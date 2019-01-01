Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:46 4

Полицейские нашли героин у амурчанки в бюстгальтере

Полицейские нашли героин у амурчанки в бюстгальтере
Фото: ru.depositphotos.com

Жительница Благовещенска через интернет незаконно приобрела героин на 5 тысяч рублей. Достав наркотики из тайника, часть из них она спрятала в чашечки бюстгальтера. Во втором микрорайоне ее машину остановили полицейские и в ходе личного досмотра нашли у женщины героин.

Благовещенский городской суд установил, что в апреле 2018 года в Благовещенске женщина решила приобрести для себя героин через интернет бесконтактным способом. Она перечислила на присланный ей лицевой счет 5 000 рублей и получила взамен информацию о месте нахождения тайника с героином.

Подсудимая на автомобиле поехала к месту, из тайника в клумбе взяла коробок с героином и вернулась в машину. В салоне она разделила наркотик на три части: одну часть поместила в пачку из-под сигарет, которую положила в бардачок, а две – положила в чашечки бюстгальтера, по одной в каждую.

Позже на улице Кантемирова женщину остановили сотрудники полиции и провели досмотр транспортного средства и личный досмотр. Героин нашли и в бардачке, и в бюстгальтере. Общая масса наркотика составила 1,02 грамма, что относится к значительному размеру.

В судебном заседании подсудимая пояснила, что сущность обвинения ей понятна, с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме. Она ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд признал женщину виновной в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Ей был назначен штраф в размере 10 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 863

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

Убийца купил диплом врача и год проработал в больнице
Происшествия 2

Работники Маломырского рудника жалуются на сильную пыль в цехе (видео)
Происшествия 1

В Хабаровском крае из-за вспышки ящура объявлен режим ЧС
Происшествия 2

Амурчанин лишился свободы за ложное сообщение о минировании
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    как говорится, господа гусары, молчать! )

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Приняли решение засунуть руки поглубже? Эрекцию потом молитвами заедали?

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    А досмотр мужики проводили?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    15 минут назад

    Классическая ментовская подстава.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь