Полицейские нашли героин у амурчанки в бюстгальтере

Жительница Благовещенска через интернет незаконно приобрела героин на 5 тысяч рублей. Достав наркотики из тайника, часть из них она спрятала в чашечки бюстгальтера. Во втором микрорайоне ее машину остановили полицейские и в ходе личного досмотра нашли у женщины героин.

Благовещенский городской суд установил, что в апреле 2018 года в Благовещенске женщина решила приобрести для себя героин через интернет бесконтактным способом. Она перечислила на присланный ей лицевой счет 5 000 рублей и получила взамен информацию о месте нахождения тайника с героином.

Подсудимая на автомобиле поехала к месту, из тайника в клумбе взяла коробок с героином и вернулась в машину. В салоне она разделила наркотик на три части: одну часть поместила в пачку из-под сигарет, которую положила в бардачок, а две – положила в чашечки бюстгальтера, по одной в каждую.

Позже на улице Кантемирова женщину остановили сотрудники полиции и провели досмотр транспортного средства и личный досмотр. Героин нашли и в бардачке, и в бюстгальтере. Общая масса наркотика составила 1,02 грамма, что относится к значительному размеру.

В судебном заседании подсудимая пояснила, что сущность обвинения ей понятна, с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме. Она ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд признал женщину виновной в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Ей был назначен штраф в размере 10 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.