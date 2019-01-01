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сегодня, 11:33 0

Россиянам обещают снижение платы за вывоз «сухого» мусора

Россиянам обещают снижение платы за вывоз «сухого» мусора
Фото: Амур.инфо

Освободить в будущем россиян от платы за вывоз «сухого» мусора решено на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. При этом должен быть организован раздельный сбор отходов.

«Первой задачей вижу необходимость перейти до конца года на сортировку и прием отходов в два контейнера. Для так называемых сухих отходов, которые можно переработать во вторсырье, и "мокрых" – органических, которые подлежат утилизации современным способом. В перспективе, чтобы снизить для жителей тариф, нужно сделать вывоз "сухих" отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным», – сказал на заседании заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

К «сухим» отходам относятся пластик, стекло, бумага, металл – все, что можно переработать.

Планируется также снижать нагрузку на окружающую среду и приближаться к европейскому показателю переработки коммунальных отходов на уровне 80 процентов, сообщает «Российская газета».

В ходе реформы в ряде субъектов может быть предусмотрена компенсация региональным операторам за снижение тарифов для населения. Компенсации планируется заложить в региональные бюджеты. Субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью и с большой территорией может быть предоставлена дополнительная поддержка из федерального бюджета.

По предварительным данным, по оценкам регионов, тарифы могут снизиться на 30 процентов от утвержденных на данный момент, уточнили в пресс-службе вице-премьера.

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами начался с 1 января 2019 года. В апреле в реформу включатся порядка 90 процентов регионов, в том числе и Амурская область. Реформа позволит максимально вовлечь твердые коммунальные отходы во вторичный оборот и снизить экологический вред.

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#ЖКХ #российская власть #финансы

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