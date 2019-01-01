Убийца купил диплом врача и год проработал в больнице

В городской больнице Челябинска врачом-терапевтом работал мужчина, ранее убивший подростка и выпивший его кровь. После освобождения он купил диплом врача и проработал в медицинском учреждении год.

Жестокое убийство одноклассника состоялось в 1998 году. В 16 лет Борис Кондрашин совершил ритуальную расправу над одноклассником, расчленил тело, собрал кровь жертвы и выпил из специальной серебряной рюмки.

После задержания он назвал себя вампиром по имени «барон фон Гинцель» и заявил, что совершил содеянное «во славу темных сил». Экспертиза признала его невменяемым, суд отправил Кондрашина на принудительное лечение, и спустя 10 лет его отпустили под наблюдение врачей.

В 2018 году Кондрашин купил диплом о высшем медицинском образовании и благополучно устроился на работу врачом в одну из больниц Челябинска. Одновременно с этим он начал регистрироваться на медицинских сайтах и участвовать в обсуждениях. Лечивший его психиатр узнал своего пациента на одном из форумов и обратился в правоохранительные органы.

В ходе обыска у Кондрашина нашли фиктивный диплом, а также наркотики. 26 января мужчину арестовали сроком на два месяца, сообщает «Лента.ру».