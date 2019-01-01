Видеопланерки в мэрии Тынды сделают традицией

Фото: пресс-служба администрации Тынды

До вступления в должность мэра города Тынды Марина Михайлова провела первую видеопланерку, которую за сутки посмотрели более пятнадцати тысяч человек. После нее исчезла свалка возле детской музыкальной школы, в администрации появилась книга отзывов и предложений, а сотрудники начали носить бейджи.

В последний день января состоялась вторая видеопланерка главы администрации Марины Михайловой со своими заместителями: Викторией Щекалёвой, Владимиром Плюхиным и Павлом Козменчуком.

Первые лица города обсудили разные вопросы жизнедеятельности столицы БАМа. В первую очередь рассмотрели тему мусорной реформы – как Тында готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля – об исполненных и намеченных в дорожной карте мероприятиях.

Владимир Плюхин – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и городского хозяйства, благоустройства и градостроительства доложил мэру Тынды о том, что городская свалка будет передана из частных рук на обслуживание муниципальному унитарному предприятию «Чистый город».

Был затронут вопрос благоустройства столицы БАМа по программе «Комфортная городская среда». Сейчас в администрации города идет прием предложений от тындинцев по обустройству территории между школой № 2 и детским садом «Радуга».

Также одна из важнейших тем, которая стоит на особом контроле у Марины Михайловой, – обеспечение жильем сирот. В 2018 году шестерых детей-сирот обеспечили собственным жильем. В 2019-м – планируют заселить в новые квартиры не менее десяти ребят из этой категории. В январе один ребенок-сирота уже получил квартиру.

Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук рассказал, как обстоят дела с подготовкой муниципального детского развлекательного центра. Место круглогодичного досуга для маленьких тындинцев мэр поручила открыть не позднее 1 мая в белом зале ГДК «Русь».

Также Павел Козменчук доложил о ходе внедрения Тынды в региональный проект «Современная школа», который затронет два образовательных учреждения города: гимназию № 2 и школу № 2. В гимназии появится ресурсный центр, где установят современное оборудование для занятий по предмету «Технология». Во второй школе оборудуют центр «Информатика», за счет областных и федеральных средств будет приобретена современная техника.

В этом году также произведут капитальный ремонт двух учебных учреждений: второго корпуса детского сада «Черемушки» и гимназии № 2.

Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Виктория Щекалёва отчиталась об исполнении поручения мэра по сплошной инвентаризации муниципального жилья. На данный момент подано три иска в суд на выселение из занятых квартир. Также ведутся переговоры о добровольном освобождении еще двух квартир.

Важный вопрос, который сейчас поднимается главой города и ее заместителями – подготовка к празднованию 45-летия БАМа. Уже состоялось первое заседание рабочей группы. Сейчас активно собираются и готовятся списки ветеранов – строителей БАМа, чтобы каждый был удостоен внимания в честь юбилея железнодорожной магистрали.

Запись видеопланерки можно посмотреть на канале тындинского телевидения видеохостинга YouTube.

Мэр города Марина Михайлова будет проводить видеопланерки ежемесячно – в рамках исполнения предвыборной программы об открытости и прозрачности власти.