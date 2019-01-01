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1февраля
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сегодня, 10:49 7

Бесплатный алкоголь возвращается в самолеты

Бесплатный алкоголь возвращается в самолеты
Фото: ru.depositphotos.com

С 1 февраля авиакомпания «Аэрофлот» возвращает бесплатные алкогольные напитки для пассажиров экономического класса. Речь идет о рейсах продолжительностью более трех часов. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«С 1 февраля [вернем] пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов [продолжительностью] от трех часов», – сообщил представитель авиакомпании, добавив, что это «возвращение сервиса, который был раньше». Также, по его словам, пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него войдут тапки, маска, беруши.

«Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории – Bollinger – на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества [шампанское] Drappier», – добавил он.

Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре 2018 года.

«Аэрофлот» отменил алкогольные напитки на дальних рейсах, длящихся более шести часов, в 2010 году. Для начала компания провела эксперимент, с февраля по май отменив продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, «на которых, как правило, наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете».

«За период с февраля по июнь 2010 года зафиксировано значительное снижение количества случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов, связанных с употреблением алкогольных напитков», – рассказали в компании об его итогах. После этого на рейсах из Москвы в Гавану, Шанхай, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок и Петропавловск-Камчатский алкоголь решили не продавать.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    а потом будут жаловаться, что дебоширов стало много . Лавров был прав.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Сами себе головняк создают

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Хоть одна радостная новость.Но почему только пиво и вино.Это нарушение прав верующих алкоголиков.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    батарейкаСами себе головняк создают


    Почему головняк.. Придумано что бы бабла поднимать на дебоширах. Штрафы там как за билет бизнес класса...

  • Витком

    Витком
    53 минуты назад

    Хоть одна хорошая новость

  • Paster

    Paster
    30 минут назад

    Уря!

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    8 минут назад

    Кто возьмет на себя ответственность за пьяного пассажира? Зачем все это?

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