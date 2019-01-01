Бесплатный алкоголь возвращается в самолеты

«С 1 февраля [вернем] пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов [продолжительностью] от трех часов», – сообщил представитель авиакомпании, добавив, что это «возвращение сервиса, который был раньше». Также, по его словам, пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него войдут тапки, маска, беруши.

«Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории – Bollinger – на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества [шампанское] Drappier», – добавил он.

Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре 2018 года.

«Аэрофлот» отменил алкогольные напитки на дальних рейсах, длящихся более шести часов, в 2010 году. Для начала компания провела эксперимент, с февраля по май отменив продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, «на которых, как правило, наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете».

«За период с февраля по июнь 2010 года зафиксировано значительное снижение количества случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов, связанных с употреблением алкогольных напитков», – рассказали в компании об его итогах. После этого на рейсах из Москвы в Гавану, Шанхай, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок и Петропавловск-Камчатский алкоголь решили не продавать.