Работники Маломырского рудника жалуются на сильную пыль в цехе (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились работники Маломырского рудника. Они прислали видео сушильного цеха, в котором во время работы стоит густая пыль. За несколько шагов человека уже не видно. При этом, сообщают работники, им выдали лишь простые респираторы, которые защищают плохо.

Рабочие обратились в редакцию анонимно. Они пояснили, что в сушильном цехе сушится концентрат. Во время процесса цех наполняется густой пылью: работникам почти ничего не видно и тяжело дышать. При этом, по их словам, в пыли содержатся вредные вещества.

«Должны выдавать надежную защиту, – сообщили рабочие. – По бумагам пишут, что выдают, а на самом деле нет. Есть только тоненькие респираторы».

Главный инженер Маломырского рудника Павел Никулин сообщил, что в начале январе в цехе на этапе пусконаладки были проблемы с пылью, но они практически полностью устранены.

«На сегодняшний день налажена практически полностью система пылеподавления и воздухоотведения. Все рабочие обеспечиваются спецодежой и индивидуальной защитой», – заявил Павел Васильевич.