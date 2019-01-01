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Работники Маломырского рудника жалуются на сильную пыль в цехе (видео)

Работники Маломырского рудника жалуются на сильную пыль в цехе (видео)
Фото: www.amur.info

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились работники Маломырского рудника. Они прислали видео сушильного цеха, в котором во время работы стоит густая пыль. За несколько шагов человека уже не видно. При этом, сообщают работники, им выдали лишь простые респираторы, которые защищают плохо.

Рабочие обратились в редакцию анонимно. Они пояснили, что в сушильном цехе сушится концентрат. Во время процесса цех наполняется густой пылью: работникам почти ничего не видно и тяжело дышать. При этом, по их словам, в пыли содержатся вредные вещества.

«Должны выдавать надежную защиту, – сообщили рабочие. – По бумагам пишут, что выдают, а на самом деле нет. Есть только тоненькие респираторы».

Главный инженер Маломырского рудника Павел Никулин сообщил, что в начале январе в цехе на этапе пусконаладки были проблемы с пылью, но они практически полностью устранены.

«На сегодняшний день налажена практически полностью система пылеподавления и воздухоотведения. Все рабочие обеспечиваются спецодежой и индивидуальной защитой», – заявил Павел Васильевич.

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#здоровье #производство #происшествия

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Комментарии
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  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    1 час назад

    КС ГОК - аналогично. Сушка, дробление. Все утопает в океане пыли с декабря месяца... Аспирация абсолютно мертвая...

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Работники видео присылают для наглядности, говорят пыль ничего не видно. Главный инженер говорит что они всё врут, пыли нет, сиз выдаются и вообще там экологически все)))) Если бы такая ситуация произошла на промышленных площадках в странах гда профсоюзы работают так как им положено работать, то рабочие получили бы огромные компенсации, но не у нас

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