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сегодня, 10:43 0

Найден тайник с фотографиями семьи Романовых

Найден тайник с фотографиями семьи Романовых
Фото: Газета.ру

В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи. Конверт с фотографиями был найден рабочими во время ремонта крыши на здании Управления федерального казначейства Ставропольского края.

На снимках изображён высокий казак вместе со своими сослуживцами, а также Николай II с детьми.

Выяснилось, что фотокарточки принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшем царскую семью. Также он дружил с великими княжнами, часто беседовал и пил с ними чай. После Октябрьской революции он вступил в Белое движение, а когда Русская армия Петра Врангеля потерпела поражение, эмигрировал в США, сообщает «Газета.ру».

«Нетрудно догадаться, когда и при каких обстоятельствах эти реликвии оказались на старом провинциальном чердаке. Однако впервые на Кавказских Водах обнаружен клад такой исторической ценности – ранее неизвестные фото и автографы царского семейства», – рассказал историк Нутрихин.

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#история

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