Чигиринские шестиклассники оживляют орхидеи и выращивают тюльпаны

Фото: администрация Благовещенского района

В Доме культуры села Чигири в новом учебном году начала работу биолого-научная школа, где проводятся занятия с ребятами среднего возраста. Школьники учатся ухаживать за растениями и выращивают первые цветы.

На базе школы проводятся интересные практические опыты с растениями, ученики наблюдают за укоренением и ростом представителей флоры, а самое главное – получают практические навыки работы с растениями. В скором времени молодые биологи будут защищать свои работы.

Идея организовать биологический кружок возникла у мамы шестиклассника Ильи – Ольги Щурбиной. На первое занятие пришли 10 человек, некоторые впоследствии отсеялись, им на смену пришли другие. Инициатор биологического направления – предприниматель. Она и приносит материалы и необходимые приборы для занятий.

Юные ученые познают мир фитодизайна (дизайн, использующий растения в качестве художественного эстетического элемента), учатся черенковать традесканцию, бегонию, немантанус, фикусы. Также шестиклассники приобретают навыки ухода за комнатными растениями. Ребята принесли из дома орхидеи – многие из них больные и не цветущие. Сейчас практически все цветы набрали цвет и скоро будут радовать яркими бутонами.

Кроме Ольги Щурбиной, занятия ведут еще два преподавателя – учителя биологии Ирина Верес и Ульяна Фомина.

5 декабря биологи под руководством наставников решили попробовать самостоятельно вырастить к 8 марта тюльпаны. Приобрели 400 луковиц, сегодня первые из них готовы зацвести. Биолого-научная школа работает в сотрудничестве с заведующим пришкольным участком, весной планируется озеленение территории около школы и клуба.

«Я с удовольствием хожу на занятия в биолого-научную школу. Мне нравится познавать таинственный мир растений, следить за их жизнью. Совсем скоро у нас расцветут тюльпаны, и меня это очень радует. Недавно я получила диплом победителя за свою работу, поэтому хочется поблагодарить наших преподавателей за возможность развиваться в этом направлении», – рассказала Светлана Романовская.

Школьница участвовала во всероссийском конкурсе проектно-познавательных работ «Грани науки–2019», где представила работу «Исследование влияния цитокининовой пасты разных производителей на рост цветоносов у орхидеи». Её работа, а также проект Михаила Семищева «Наблюдение за черенками нематантуса в разных средах» были удостоены дипломами победителей. Помогала ребятам руководитель Ульяна Фомина.

В будущем юные натуралисты планируют выращивать редкие сорта томатов для фестиваля на пришкольном участке. Занятия проводятся на базе сельского Дома культуры, где заведующая клубом выделила для ребят комнату.