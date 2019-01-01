88 % амурчан, поменявших негосударственный пенсионный фонд, потеряют доход

1 330 амурчан решили поменять негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию. Столько заявлений приняли клиентские службы Пенсионном фонде в Приамурье в 2018 году. Большинство из тех, кто досрочно сменил НПФ, потеряют инвестиционный доход.

По сравнению с прошлым годом, количество амурчан, решивших поменять негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, увеличилось на 440 человек. При этом в 2018 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь было выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2013 году, и это заявление было рассмотрено положительно пенсионным фондом.

Из всех заявлений о переходе, поданных амурчанами в 2018 году, доля досрочных составила 88 % (1 172 заявления). Из них перешли в НПФ досрочно 56 человек (4,2 %), сменили НПФ 556 человек (41,8 %) и 560 вернулись из НПФ в ПФР (42,1 %). Большинство «досрочников» потеряют инвестиционный доход. Сумма будет зависеть от того, когда в последний раз менялся страховщик.

Пенсионный фонд рассмотрит поданные заявления до 1 марта 2019 года. Средства пенсионных накоплений при этом будут переданы в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании до 31 марта 2019 года.

Закон рекомендует переводить накопления не чаще чем один раз в пять лет, иначе будущий пенсионер понесет ущерб в виде потери инвестиционного дохода. То же самое ждет так называемых молчунов – это те, кто никогда не переводил свои накопления. Им рекомендуется подавать заявление о досрочном переходе в какой-либо НПФ только в 2020 году. Если же решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока, часть инвестдохода будет потеряна.

Ежегодно отмечается, что по итогам переходной кампании до 90 % всех одобренных заявлений приносят потери своим владельцам. Это говорит о том, что либо агенты НПФ не предупреждают о таком последствии, либо граждане не вникают в это обстоятельство. За последние годы в отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области обратились более 50 амурчан, которые заявили, что они не подавали заявлений о переходе в НПФ. По одному делу апелляционный суд признал недействительным заключенный договор. НПФ исполнил решение суда и вернул старому страховщику средства пенсионных накоплений гражданина.

В связи с поправками, вступившими в силу с 1 января 2019 года, прием заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ или ПФР, включая досрочный переход, а также уведомлений о замене страховщика и отказе от смены страховщика будет осуществляться двумя способами – либо в форме электронного документа через Портал госуслуг либо путем обращения через представителя в клиентские службы Пенсионного фонда.

Сегодня на рынке работают 35 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Их список размещён на сайте Центробанка.

Выяснить, стоит ли переводить накопления в 2019 году, можно обратившись лично в Пенсионный фонд по месту жительства. Специалист посмотрит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив выписку из личного лицевого счета на портале Государственных услуг и в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.

Накопления есть у мужчин не старше 1953 года рождения женщин не старше 1957 года рождения, не вышедших на пенсию, а также у тех, кто участвует в программе софинансирования.

Помочь разобраться с вопросами, касающимися пенсий, помогут специалисты областного отделения ПФР по телефонам: (4162) 202-375, 202-372.