ZNAK: референдум по объединению Сахалина и Приморья может начаться весной

«Вопрос о создании макрорегиона с повестки не снят. Весьма возможно, что весной все же начнется подготовка референдума», – говорит источник.

Однако источник в администрации президента сообщил интернет-изданию, что вопрос объединения субъектов не рассматривается.

Тема объединения регионов возникла осенью 2018 года, когда Приморье возглавил Олег Кожемяко, до этого руководивший Сахалинской областью (ранее Кожемяко был губернатором Амурской области, до нее руководил Корякским автономным округом, пока его не объединили с Камчаткой).

В декабре Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. (...) Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения», – в частности, сказал Кожемяко.

Именно Кожемяко в кулуарах называют возможным лоббистом проекта объединения. Это позволило бы ему сохранить влияние над обоими субъектами.

Вопрос об объединении Сахалина и Приморья был задан президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

«Что касается объединения любых субъектов Федерации – это дело прежде всего самих субъектов Федерации в соответствии с действующим законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, ну пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или референдумы, как это у вас в региональном законодательстве предусмотрено. Сахалин – самодостаточный регион. И бюджетная обеспеченность очень высокая, средний доход населения повыше, чем в крае. Это внутреннее дело двух регионов», – тогда ответил Владимир Путин.