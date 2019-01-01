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сегодня, 09:44 15

ZNAK: референдум по объединению Сахалина и Приморья может начаться весной

ZNAK: референдум по объединению Сахалина и Приморья может начаться весной
Фото: nhknews.ru

Весной 2019 года в Приморье и на Сахалине может начаться подготовка референдума по объединению этих регионов. Об этом рассказал собеседник Znak.сom, близкий к полпредству Дальневосточного федерального округа.

«Вопрос о создании макрорегиона с повестки не снят. Весьма возможно, что весной все же начнется подготовка референдума», – говорит источник.

Однако источник в администрации президента сообщил интернет-изданию, что вопрос объединения субъектов не рассматривается.

Тема объединения регионов возникла осенью 2018 года, когда Приморье возглавил Олег Кожемяко, до этого руководивший Сахалинской областью (ранее Кожемяко был губернатором Амурской области, до нее руководил Корякским автономным округом, пока его не объединили с Камчаткой).

В декабре Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. (...) Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения», – в частности, сказал Кожемяко.

Именно Кожемяко в кулуарах называют возможным лоббистом проекта объединения. Это позволило бы ему сохранить влияние над обоими субъектами.

Вопрос об объединении Сахалина и Приморья был задан президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

«Что касается объединения любых субъектов Федерации – это дело прежде всего самих субъектов Федерации в соответствии с действующим законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, ну пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или референдумы, как это у вас в региональном законодательстве предусмотрено. Сахалин – самодостаточный регион. И бюджетная обеспеченность очень высокая, средний доход населения повыше, чем в крае. Это внутреннее дело двух регионов», – тогда ответил Владимир Путин.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Katherine

    Katherine
    2 часа назад

    Всегда думала, что Автономный округ все же КоряКский, а не Коряцкий...

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    Проголосую против, ибо за этим действом последует укрупнение еще нескольких регионов в руки алчного властолюбца КОНя.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    КОН хочет получить 2 кормушки сразу.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Просто нынешняя кормушка очень скудна, вот и есть желание пополнить её за счет Сахалинской более полной, тем более столько наобещал перед выборами, что даже на иметацию бурной деятельности выполнения обещенного потребуются большие средства которые можно взять на Сахалине к примеру!

  • Красаучик

    Красаучик
    2 часа назад

    Ай да Олежка...Барин...Хозяин...

  • Katherine

    Katherine
    2 часа назад

    Не думаю, что Сахалинцы будут в восторге. У них высокодоходный регион. У них свой стаж рассчитывается, льготы. Кормить Приморье и перекрывать их долги своими доходами перспектива сомнительная... и вообще как будут референдум проводить и подводить итоги, если на Сахалине чуть менее 500 тыс жителей, а в Приморском крае-чуть менее 2млн.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Так и будут проводить-в какую сторону нужно будет в такую и посчитают

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    в любой непонятной ситуации-переноси столицы,, объединяй (разъединяй) регионы.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Ну ещё бы, бюджет Сахалина 134 миллиарда, фига от таких денег отказыватся? Я так думаю, все население Приморья будет за, все население Сахалина будет против.

    С учётом численности населения 500 тыщ на Сахалине, против 1,5 миллионов жителей Приморья, победит Приморье.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    alex 3

    в любой непонятной ситуации-переноси столицы,, объединяй (разъединяй) регионы.



    в любой непонятной ситуации переставляй кровати ))

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Там и Япония рядом .... Олежа ... ГО её тоже к приморью прислюнявить. Провиди референдум - жители будут непротив.

    Надо уже донести Российскую Демократию до ускоглазиков.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Интересная политика: некоторые регионы можно без референдумов переводить , а другие надо с референдумом. Так же и законы: пенсионную реформу за вас сами решим, а давайте посоветуемся как аэропорты назвать.

  • Витком

    Витком
    53 минуты назад

    Уровень дуристики просто зашкаливает

  • OT

    OT
    39 минут назад



    Это внутреннее дело двух регионов», – тогда ответил Владимир Путин.



    Ага а референдум о пенсионной реформе это дело ЦИК?

    Тут вообще нет никаких правил по референдумам. Напроти множество всяких препятствий, которые разрешают только способом лоббирования и к лоббированию Кожемяко конечно могут прислушаться. Тьфу на бардак!

  • Братеев1

    Братеев1
    37 минут назад

    Кожемякино княжество

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