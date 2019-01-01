Амурский губернатор: угрозы подтопления населенных пунктов нет

В настоящее время в районе бурейской аномалии работают больше 100 сотрудников областного управления МЧС, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и управления внутренних дел.

Спасатели не допустили проход на лед Бурейского водохранилища более 500 граждан и 46 единиц техники, были выведено со льда 26 рыбаков.

«По поручению президента военные работают на ликвидации последствий оползня. Работа предстоит колоссальная, и наша задача – обеспечить безопасность граждан», – сказал Василий Орлов.

В ходе совещания директор филиала – Бурейская ГЭС – ПАО «РусГидро» Александр Гаркин пояснил, что прорабатывается вариант применения буровой техники и закладки взрывчатки для расчистки завала. Он обратился к губернатору с просьбой посодействовать в поиске спецтехники. Василий Орлов дал такое поручение.

«Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Плотина ГЭС справится с возможным объёмом воды, но мы должны быть готовы и к негативной ситуации», – сказал губернатор. – Абсолютно уверен, что появление затора – природное явление. Падение частей ракеты и другие гипотезы – домыслы», – сказал Василий Орлов.