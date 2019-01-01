Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:36 3

Амурский губернатор: угрозы подтопления населенных пунктов нет

Амурский губернатор: угрозы подтопления населенных пунктов нет
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области оценил масштаб работ по расчистке русла реки Буреи и провел совещание с руководством Бурейской ГЭС и управления МЧС России по Амурской области. Василий Орлов сообщил, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.

В настоящее время в районе бурейской аномалии работают больше 100 сотрудников областного управления МЧС, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и управления внутренних дел.

Спасатели не допустили проход на лед Бурейского водохранилища более 500 граждан и 46 единиц техники, были выведено со льда 26 рыбаков.

«По поручению президента военные работают на ликвидации последствий оползня. Работа предстоит колоссальная, и наша задача – обеспечить безопасность граждан», – сказал Василий Орлов.

В ходе совещания директор филиала – Бурейская ГЭС – ПАО «РусГидро» Александр Гаркин пояснил, что прорабатывается вариант применения буровой техники и закладки взрывчатки для расчистки завала. Он обратился к губернатору с просьбой посодействовать в поиске спецтехники. Василий Орлов дал такое поручение.

«Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Плотина ГЭС справится с возможным объёмом воды, но мы должны быть готовы и к негативной ситуации», – сказал губернатор. – Абсолютно уверен, что появление затора – природное явление. Падение частей ракеты и другие гипотезы – домыслы», – сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 1037

#военные #губернатор #МЧС

распечатать


Общество 22

Глава Приамурья вылетел к месту бурейской аномалии
Происшествия 11

Амурский ветеран боевых действий не может получить соцвыплаты

Происшествия 9

Военные пробили протоку на реке Бурее (видео)
Культура 20

Елена Пастухова может стать советником амурского губернатора

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Что же вы здоровье губернатора не бережете? Для таких поездок, в условиях экстремально низких температур, ему положена спецодежда! А он у вас в городском пуховичке прохлаждается!

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    36 минут назад

    Весной эту новость затрут (удалят), скажут, что аномальная зима, аномальное количество снега. И вновь будет потом.

    Старая песня.

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад



    ~~В настоящее время в районе бурейской аномалии работают больше 100 сотрудников областного управления МЧС, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и управления внутренних дел.



    И что?

    Ни один из этой сотни не мог по телефону сообщить Губеру эту инфу, чтобы не тратить бюджетные средства на бессмысленную поездку???

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь