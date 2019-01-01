Гостиницу «Пекин» в Москве купила китайская компания: обзор прессы

АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta-Sport ценой больше миллиона; задержанный сенатор Арашуков отказался от тюремной пищи; создан специальный прибор, позволяющий проверить психику. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала новость так новость! «Российская газета» пишет о старте продаж самой дорогой модели АвтоВАЗа Lada Vesta-Sport. Говорится, что новинку ждали еще в конце прошлого года (правда, кто ждал, не сообщают). Но вышла она только сейчас (Россия же: пока запрягут, пока скажут: «Но, милая!»). Говорится, что не только по цене (перескочила миллион) она догнала известные иностранные бренды, но и по комплектации класса люкс. В спортивной версии есть климат-контроль, обогрев передних сидений, электроподъемник стекол, аудиосистема, обогрев ветрового стекла. Заметьте, я без намека на издевку повторяю газету! Именно так: обогрев сидений и стекла, аудиосистема! Помнится, мой самый первый автомобиль – японская «Корона», выпущенная в далеком 1989 году, была намного приличнее.

Очень интересно

К «Российской газете» мы еще вернемся, а пока инициативу перехватила «Амурская правда» со своей автомобильной историей. Главная газета области рассказала о том, как в Благовещенском районе спасли замерзающую автоледи. Чтобы срезать путь, дама свернула на проселочную дорогу через поле да в темноте заблудилась – ночь на дворе, бензин в авто закончился, за окном – зима, мороз крепчает, а одета дама легко, всё-то им пофорсить надо. Хорошо, у вызванных по телефону спасателей фонарик был, посветили, нашли автомобиль, спасли женщину.

Очень переживал я за женщин, возвращаясь к «Российской газете».

Напишут же такое

Еще в «Российской газете» рассказывается о том, что легендарная гостиница «Пекин» на Триумфальной площади в Москве обретет нового владельца. За 6 миллиардов рублей ее продают китайской компании. Отель «Пекин» – один из архитектурных символов Москвы. Он строился почти 20 лет – с 1939 по 1958 год. Очень красивое здание. Современные владельцы гостиницы сочли, что ныне выгоднее ее продать, нежели содержать. И вот, не знаю, почему, но у меня мелькнула мысль: а ведь и у Кремля, наверное, есть владелец?

И быстро отогнав ненужные с утра думки, уткнулся в другую статью.

Также в номере

Других статей оказалось несколько – обязательно прочтите об уникальном журналисте Юрии Росте, о новом романе Водолазкина, о съемках фильма о «Битлз» – много интересного.

А еще я споткнулся о материал о том, что сенатор Арашуков, только-только арестованный за убийства и прочие уголовно наказуемые дела, отказался от казенных тюремных блюд, ест только то, что ему приносят из ресторана по индивидуальному заказу. Рассказывают, что несколько лет назад на его 20-летие на Ставрополье была выпущена специальная марка пива с его портретом. Говорится о десятках раритетных автомобилей, ему принадлежащих. Пишут о его резиденции, расположенной в сердце Карачаево-Черкесии – с живописным озером, минеральными источниками и прочим и прочим (я, читая перечень всего, подумал, может, вся Карачаево-Черкесия – его вотчина? А потом еще подумал и знак вопроса убрал). Еще там о килограммах ювелирных изделий, о центнерах золотых слитков, о крупных суммах в валюте.

И дальше у меня полезли такие мысли, которые озвучивать очень даже опасно. Я просто скажу, что это только один сенатор. А сколько у нас подобных? И не только сенаторов.

На посошок

Далее «Российская газета-Неделя». Вдогонку за инцидентом в Третьяковке рассказывается о кражах картин в знаменитых музеях мира. Пишут, что часто воруют дилетанты: рассчитывают выручить приличные деньги, но кто же будет связываться с гопниками? В газете как примеры украденного названы имена Мунка, Рембрандта, Модильяни, но, как вы понимаете, этот список бесконечен. И не всё уворовано дилетантами.

Но про Третьяковку последнее время только ленивый не написал. А вот про то, что создан специальный прибор, позволяющий проверить психику – только «Неделя». Узнаете, что появилась такая штуковина, которую можно подключить к голове. И все.