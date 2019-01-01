В Минкомсвязи ждут заявки от региональных каналов на цифровые «врезки»

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Запуск третьего мультиплекса телеканалов возможен в будущем, однако сейчас для него нет ни доступных частот, ни необходимых денег. Об этом сообщил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

До конца месяца Минкомсвязь ждет от региональных каналов «заявок» на цифровые врезки. «Мы ко всем каналам обратились с указанием экономических параметров, которые необходимо выполнить для вещания 4 часов (по два часа две врезки) в эфире ОТР. Это на порядок дешевле, чем третий мультиплекс. Если мы увидим, что денег нет и на это, то о третьем мультиплексе и разговаривать бессмысленно», – сказал Волин, комментируя возможность создания третьего регионального мультиплекса.

Он не исключил, что запуск третьего мультиплекса возможен в будущем, «однако сейчас для него нет ни доступных частот, ни необходимых денег», пишет «Российская газета».

Ранее глава Минкомсвязи Николай Носков называл стоимость вещания во врезках и в региональном мультиплексе. Примерно по 40 миллионов рублей – единоразовый взнос и 30-35 миллионов рублей ежегодный платеж для вещания во врезках.

Минкомсвязь исходит из того, что в этом проекте будут участвовать все региональные телеканалы (81), которые сейчас вещают на 21-й кнопке. А вещание регионального цифрового пакета (мультиплекса), например, в Ненецком автономном округе будет стоить около 106 миллионов рублей в год, в Калининграде – 213 миллионов рублей, в Свердловской области – 418 миллионов рублей, в Белгородской – 230 миллионов рублей.

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что министерство предлагает запускать третий мультиплекс телеканалов в тех субъектах РФ, где смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

РТРС 11 февраля отключит аналоговые передатчики в семи регионах страны. 15 апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах – среди них Амурская область. А 3 июня – в остальных 57 регионах страны.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. Двадцать каналов доступны не менее чем 98,4 % населения России.

Как сообщало Амур.инфо, несмотря на повсеместную цифровую революцию, в 50 поселков Амурской области «цифра» не придет. В основном это небольшие села в Архаринском, Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах. В их числе также Грязнушка Благовещенского района и северные поселки: Огоджа, Коболдо, Стойба, Усть-Нюкжа. В целом в «слепой» зоне проживают 12 тысяч человек. Людям рекомендуют за свой счёт купить спутниковые тарелки. Малоимущим затраты планируется компенсировать.

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс включает в себя каналы «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда", «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».