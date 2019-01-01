У школьников будут формировать нетерпимое отношение к коррупции

Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Как сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации, в образовательных стандартах должны появиться положения, которые позволят сформировать у учеников «нетерпимое отношение к коррупционному поведению».

Ответственным за исполнение этой нормы назначено Министерство просвещения. Кроме того, ведомство вместе с Минобрнауки должно разработать концепцию антикоррупционного воспитания (а точнее – формирования у школьников и студентов «антикоррупционного мировоззрения»), сообщает «Российская газета».

С учетом этой концепции в будущем должны обновиться не только ФГОСы, но и основные общеобразовательные программы, и методические рекомендации для учителей. Здесь уже будут активно задействованы и сами регионы, и школы с вузами. А Министерство просвещения должно также разработать примерные рабочие программы учебного предмета «Право».

Кроме того, в течение 2019 года планируется проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов, общественных акций «в целях антикоррупционного просвещения», активная работа с родителями.

На портале «Российская электронная школа», который готовится к запуску, будут размещены фильмы антикоррупционной направленности. На эту же тему в школах, колледжах и вузах будут проводиться лекции, семинары и квест-игры. Также планируется конкурс антикоррупционной социальной рекламы, всероссийская конференция для педагогов и другие мероприятия.

Программа разработана в рамках «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы».