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сегодня, 08:29 32

У школьников будут формировать нетерпимое отношение к коррупции

У школьников будут формировать нетерпимое отношение к коррупции
Фото: ru.depositphotos.com

Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Как сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации, в образовательных стандартах должны появиться положения, которые позволят сформировать у учеников «нетерпимое отношение к коррупционному поведению».

Ответственным за исполнение этой нормы назначено Министерство просвещения. Кроме того, ведомство вместе с Минобрнауки должно разработать концепцию антикоррупционного воспитания (а точнее – формирования у школьников и студентов «антикоррупционного мировоззрения»), сообщает «Российская газета».

С учетом этой концепции в будущем должны обновиться не только ФГОСы, но и основные общеобразовательные программы, и методические рекомендации для учителей. Здесь уже будут активно задействованы и сами регионы, и школы с вузами. А Министерство просвещения должно также разработать примерные рабочие программы учебного предмета «Право».

Кроме того, в течение 2019 года планируется проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов, общественных акций «в целях антикоррупционного просвещения», активная работа с родителями.

На портале «Российская электронная школа», который готовится к запуску, будут размещены фильмы антикоррупционной направленности. На эту же тему в школах, колледжах и вузах будут проводиться лекции, семинары и квест-игры. Также планируется конкурс антикоррупционной социальной рекламы, всероссийская конференция для педагогов и другие мероприятия.

Программа разработана в рамках «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы».

Просмотров всего: 491

#дети #российская власть #школа

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    у чиновников надо формировать а не у детей

  • Разиня

    Разиня
    4 часа назад

    Молодых Пчёл будут учить не любить Мёд?

    Ну в принципе логично ... у старых, жирных, объевшихся мёду по самые гланды пчелята то в иностранных школах учатся - им то прививки "нетерпимости" к мёду делать не будут

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Хм...

    А чего не во внутриутробном состоянии начать формировать?

  • не люблю

    не люблю
    4 часа назад

    надо брать ширше и смотреть глубже, и формировать нетерпимое отношение к деньгам)))))))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Прям по Крылову когда пьяный трезвости поучает.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Учителей,бравших взятки будут расстреливать на школьной линейке.

  • SVV28

    SVV28
    3 часа назад

    Неужели с этим правительством совсем безнадежно...?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    SVV28

    Неужели с этим правительством совсем безнадежно...?



    И с этим. И с последующим. И с послепослепоследующим.

    Разруха не в клозетах, разруха в головах. (с)

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Братеев1

    у чиновников надо формировать а не у детей



    Вона как!

    А я-то думал, что чиновники тоже из детей получаются.

    А оказывается, они в органы власти прямиком из родзала отправляются.

    Век живи - век учись.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    DrDimon

    Братеев1

    у чиновников надо формировать а не у детей



    Вона как!

    А я-то думал, что чиновники тоже из детей получаются.

    А оказывается, они в органы власти прямиком из родзала отправляются.

    Век живи - век учись.



    Это же невозможно. Теперь. Ведь ругать государство и государевых слуг НЕ МОГИ. НЕЛЬЗЯ! Удивляюсь, как ещё в КЧР решили баранов сенатора и папку егоного прессануть?

  • SVV28

    SVV28
    2 часа назад

    DrDimon сегодня 10.09

    Разруха не в клозетах, разруха в головах. (с)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- В чьих головах в данном случае?

  • tanuha

    tanuha
    2 часа назад

    Был бы расстрел,был бы и порядок.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    SVV28В чьих головах в данном случае?


    В тех, кто верит, что коррупцию можно извести под корень.

    Тырят аж со времен зарождения цивилизации. И будут дальше тырить. Вне зависимости от правительства... )

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    tanuhaБыл бы расстрел,был бы и порядок.


    Гыг. В Китае есть расстрел. И чо?

    Коррупция стала неотъемлемым политическим рычагом, гугугу... )))

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Allgemeine

    SVV28

    В чьих головах в данном случае?



    В тех, кто верит, что коррупцию можно извести под корень.

    Тырят аж со времен зарождения цивилизации. И будут дальше тырить. Вне зависимости от правительства... )


    Однако, коррупция в СССР, в современном КНР, в странах Западной Европы, Латинской Америки и, к примеру, Канады - разная. Очень разная. Осмелюсь утверждать, что Путин дал индульгенцию воришкам процитировав классика: "А с кем останешься, государь?". Крутят отдельных выродков которые совсем берега попутали и "центру" поперёк горла, а если не поперёк - то всё норм.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ayОднако, коррупция в СССР, в современном КНР, в странах Западной Европы, Латинской Америки и, к примеру, Канады - разная. Очень разная. Осмелюсь утверждать, что Путин дал индульгенцию воришкам процитировав классика: "А с кем останешься, государь?". Крутят отдельных выродков которые совсем берега попутали и "центру" поперёк горла, а если не поперёк - то всё норм.


    Ну и в Китае почти так же. Расстрел - там просто веселуха и один из видов троллинга политических элит. Или когда новый генсек избавляется от конкурентов. Восток дело тонкое-с... )

    Про отдельных выродков - фиг еще знает, именно они широко освещаются - тот же Захарченко. Или Васильева. А простая тетя, скоммуниздившая 10к и недавно влетевшая на нехилый штраф/срок тут, на форуме, осталась почти незамеченной. Даже жалели ее...

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Жалели тетку только потому,что скоммуниздь она в тысячу раз больше, отделалась бы более легким наказанием, а то ты не знаешь

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Смешно, но с коррупцией впервые столкнулся в школе )))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ВиткомЖалели тетку только потому,что скоммуниздь она в тысячу раз больше, отделалась бы более легким наказанием, а то ты не знаешь


    Во во...

    Жалеют и жалеют, пока не начнут коммуниздить миллионами... А глазками хлоп-хлоп и ныть, таквозмущенно "ой че деецааааа, куда страна катицааааа??!!!"

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    SVV28

    В чьих головах в данном случае?



    Да в чьих угодно.

    Например, в вашей, если верите, что "победить коррупцию" и "создать лучшую жизнь для граждан" можно путем замены правительства.

    Каждый последующий начнет там, где закончил предыдущий.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Sapsanische

    Смешно, но с коррупцией впервые столкнулся в школе )))



    Уроки за взятки прогуливали

  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    Наверно, правительству надо думать над тем , какие новшества нужны для того ,чтобы уборщики клозетов вовремя и добросовестно убирали ,извините, г...., чтобы дети его реже видели.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    SVV28

    Наверно, правительству надо думать над тем , какие новшества нужны для того ,чтобы уборщики клозетов вовремя и добросовестно убирали ,извините, г...., чтобы дети его реже видели.



    Что и требовалось доказать.

    И до тех пор, пока в головах будет сидеть мысль что сделать "что-то" должен "кто-то", а не я лично - ничего не изменится.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    SVV28

    Наверно, правительству надо думать над тем , какие новшества нужны для того ,чтобы уборщики клозетов вовремя и добросовестно убирали ,извините, г...., чтобы дети его реже видели.



    Чисто не там, где метут, а там, где не серут! ©



  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    DrDimon! Напомните ,пожалуйста, где я сказала, что "победить коррупцию" можно сменой правительства? Ну зачем Вы на ходу сочиняете? И вообще, как Вы определяете тех, у кого в головах разруха? Эталон -Вы?

  • DrDimon

    DrDimon
    56 минут назад

    SVV28

    DrDimon! Напомните ,пожалуйста, где я сказала, что "победить коррупцию" можно сменой правительства?



    Да пожалуйста:



    Неужели с этим правительством совсем безнадежно...?



    В случае ответа "да", следующий посыл какой?



    Ну зачем Вы на ходу сочиняете?



    Почему на ходу? На ходу я только курить могу и по мобильному разговаривать. И то предпочитаю остановиться.



    И вообще, как Вы определяете тех, у кого в головах разруха?



    По-разному. Например, по написанному. Если брать за аксиому, что человек пишет то, что думает.



    Эталон -Вы?



    Нет. Все эталонные образцы здесь.

  • SVV28

    SVV28
    47 минут назад

    Oldlord: "Чисто не там, где метут, а там, где не серут! "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oldlord! С Вашим утверждением нельзя не согласиться. Но разговор идет не о том. Я уже два года на форуме и замечаю, что всегда находится тот- кто уводит от темы. Правильно и нужно ли делать сейчас антикоррупционную программу... для школьников? Моё убеждение-не надо. Я могу и ошибаться. Хотелось, чтобы в этом русле шло обсуждение.

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    SVV28

    Правильно и нужно ли делать сейчас антикоррупционную программу... для школьников? Моё убеждение-не надо. Я могу и ошибаться. Хотелось, чтобы в этом русле шло обсуждение.



    Я с вами согласен!



    Программ в школе и без наших "новоделов" хватает.



    А вот воспитанием, а коррупция, по-моему мнению, есть огрехи воспитания, воспитанием надо заниматься с рождения!



    Чтобы слова честь и совесть не были для подрастающего поколения атавизмом!



  • SVV28

    SVV28
    33 минуты назад

    DrDimon cегодня в 12.08.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- И всё-таки, с логикой у Вас не совсем хорошо получилось...

  • OT

    OT
    32 минуты назад

    Не верно трактуют отношение к коррупции.

    Правильно будет "у школьникам формируется убеждение лишь в борьбе с коррупцией, а не о ее полном уничтожнии".

    Воьщем формируется извращенное отношение к коррупции. О полном уничтожении не станут проповедовать ибо это будет речь об уничтожении нынешней системы.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    25 минут назад

    Так это ж у школоты будут формировать ненависть к социальной группе "раисськая власть".

    Или я чето проспал и у нас другая власть появилась, честная?

  • anschutka

    anschutka
    2 минуты назад

    СмИшно

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