Астрологический прогноз на 1 февраля

Восход Солнца: 08:04

Заход Солнца: 17:22

Солнце в Водолее.

Овен. В этот период нужно проявлять активность, особенно в вопросах, касающихся общения. Но имейте в виду, что начальство и коллеги могут вас не понять.

Телец. В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким.

Близнецы. Вы можете начать перемены, которые давно хотели осуществить. Но старайтесь делать это «малой кровью», берегите силы.

Рак. Кто-то бездельничает, некоторые развлекаются, а вот вы опять, как пчелки — все трудитесь и трудитесь. Разбирайтесь поскорее с проблемами и отправляйтесь домой.

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Гороскоп на 1 – 7 февраля

Лев. Сегодня вы можете почувствовать обиду из-за уверенности в том, что партнер не ценит ваших усилий. Не волнуйтесь, вы действуете правильно.

Дева. Вас ждут успех и расширение горизонтов. Учтите, что ваш карьерный рост будет зависеть от популярности, крепких партнерских связей и подписания выгодных деловых контрактов.

Весы. Вам нужно быть ближе к родным людям, особенно, если этот праздник вы запланировали провести с семьей. Возможен срочный ремонт автомобиля и бытовой техники.

Скорпион. Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Вероятны незапланированные траты или домашние хлопоты.

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Стрелец. Звезды советуют романтичному по натуре Раку отложить в сторону работу и важные встречи. Этот день подходит для энергичной деятельности, а вот свидания могут сложиться очень удачно.

Козерог. Постарайтесь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на вашем пути. В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных вопросов.

Водолей. Сегодня Близнецов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут. Близнецы , не делайте того, что не сможете смыть со своей совести.

Рыбы. Сегодня Девы нуждаются в диалоге, но могут быть вовлечены не в честный разговор, а в хитрую игру или в запутанную интригу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев