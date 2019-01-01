Гороскоп на 1 – 7 февраля

В первых числах месяца в воздухе еще будет витать напряжение. 2 февраля достигает своего пика дисгармоничная связь Плутона и Марса, влияние которой может ощущаться всю первую неделю февраля. Энергии этих планет в случае несогласованности могут принести много проблем и конфликтных ситуаций.

Решение деловых и личных вопросов может сопровождаться серьезным столкновением мнений и интересов. Неблагоприятное время для важных начинаний, особенно в сфере бизнеса. Возможны конфликты с представителями власти, силовых структур, финансовых организаций, визиты в эти инстанции по возможности лучше не планировать. Также желательно избегать посещения массовых мероприятий. Высокие риски для Овнов, Козерогов, Раков и Весов, рожденных на границе второй и третьей декады.

К 3 февраля станет точным гармоничное взаимодействие Венеры и Урана, который в астрологии известен как планета свободы, оригинальности и сюрпризов. В первые дни месяца дружественная связь этих планет активизирует в некоторых из нас желание почудить, попробовать что-то новое, необычное, как минимум – изменить прическу или что-то обновить в гардеробе. «Любовь нечаянно нагрянет» – тоже в духе Венеры и Урана. Они усиливают влюбчивость, романтичность, открытость к новым отношениям. В это время мы можем легче заводить знакомства и находить тех, кто может разделить наши интересы и увлечения. Максимум позитивного влияния могут получить Овны, Стрельцы и Львы, рожденные в конце третьей декады этих знаков.

С 4 февраля акценты меняются. Венера покидает светлый и оптимистичный знак Стрельца и переходит в обитель сурового Сатурна – знак Козерога. Он делает прекрасную Венеру сдержаннее, строже, даже холоднее. Как природа отдыхает под снежным покровом зимой, так и наши чувства получат возможность успокоиться. «Оттает» Венера ко 2 марта, перейдя в легкий и беззаботный знак Водолея. А февраль – время «заземления», когда нужно остудить свои чувства-страсти, некоторый расчет и трезвый взгляд в личных отношениях тоже не помешают. Возможно, кому-то будет не хватать душевности и теплоты, «огонька» и драйва в отношениях, но и большого напряжения тоже не будет. Умеренность – главный девиз Венеры в Козероге, она благоволит тем, для кого такие понятия как ответственность, надежность и верность в любви не пустой звук. А еще она способствует укреплению отношений, поэтому очень возможно, что именно в этот период вы получите долгожданное предложение руки и сердца или встретите человека, который станет для вас настоящей поддержкой и опорой. Венера в Козероге особенно располагает к служебным романам, знакомствам благодаря работе, а также с людьми, с которыми у нас есть разница в возрасте. Фаворитами козерожьей Венеры будут Тельцы, Девы, Козероге, Рыбы и Скорпионы.

5 февраля новолуние в знаке Водолея, которое будет способствовать желанию что-то изменить в себе и своей жизни, а то и вовсе начать все с чистого листа.

6 и 7 февраля Луна в Рыбах в соединении с Нептуном настраивает нас на расслабление, правда, делать это можно разными способами – кому-то стоит полежать в ванной с пеной или сходить в SPA, а кому-то для достижения нирваны нужны увеселительные напитки. Вот с последним важно не переборщить.

Эмоционально это могут быть сложные дни, много иллюзий, обмана и самообмана, высокая подверженность чужому влиянию. Становится больше небрежности, непрактичности. Активность снижается, усиливается желание плыть по течению, устраниться от решения насущных проблем, переложить ответственность на кого-то другого. Повышается риск отравлений, опасность от воды, химических веществ. Лучше не употреблять слишком много жидкости, так как могут быть сильные отеки.

В то же время повышается интерес ко всему возвышенному, духовно-творческому, мистическому, музыкальному и виртуальному. Но Рыбы это и знак завершения, с кем-то или с чем-то в эти дни, возможно, придется расстаться или потерять. Хорошо отдать что-то добровольно, например, что-то пожертвовать более несчастным и нуждающимся. Сложные дни для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

Астролог: Анна Вольницкая