Владельцы дв гектаров получили миллионы рублей господдержки

Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировали статистические данные девяти субъектов ДФО, в которых реализуется программа «Дальневосточный гектар», чтобы выявить наиболее востребованные меры поддержки для получателей земельных участков.

Всего мерами господдержки за время действия программы воспользовались около 1,8 тысячи граждан. Общая сумма составила 522,7 миллиона рублей.

В итоге самыми популярными оказались субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС и субсидий на поддержку малых форм хозяйствования.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 263 миллионов рублей. В Сахалинской области получателям дальневосточного гектара предоставлена поддержка на 58 миллионов рублей, а в Приморье и Амурской области – на 49 и 48 миллионов рублей соответственно. В Якутии участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку на сумму более 40 миллионов рублей.

«Получатели дальневосточных гектаров пользуются существующими мерами поддержки, которые есть во всех регионах. Каждый третий из тех людей, кто получает гранты на развитие фермерства, субсидии на ведение сельского хозяйства на Дальнем Востоке, – это человек, который осваивает дальневосточный гектар», – рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Для участников программы «Дальневосточный гектар» разработаны специализированные региональные меры поддержки. В Сахалинской области фермеры на дальневосточных гектарах получают субсидии на оплату до 50 % лизинговых платежей на закупку спецтехники, гранты на приобретение семенного материала и минеральных удобрений. Кроме того, можно взять микрозаём под 5 % годовых. Действует специальная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства на гектарах с условиями предоставления до 90 % залоговой стоимости под 7 % годовых.

В Камчатском крае работает программа субсидирования индивидуального предпринимательства и КФХ на финансирование расходов, связанных с осуществлением деятельности на дальневосточных гектарах. Кроме того, предоставляются микрозаймы субъектам МСП до 1 миллиона рублей со ставкой 8 % годовых.

На территории Республики Саха (Якутия) разработан и реализуется проект «Якутский гектар», который предусматривает предоставление гражданам – участникам программы «Дальневосточный гектар» дополнительных земельных участков с целью расширения хозяйств. Здесь же действует и специальная кредитная программа, по которой можно получить до 1,5 миллиона рублей на обустройство участка по ставке от 11 до 14,5 %.

В Хабаровском крае разработан льготный микрозаём «Дальневосточный» для субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программы «Дальневосточный гектар» в размере до 3 миллионов рублей на срок до 36 месяцев по ставке 7 % годовых.

Подробный перечень федеральных и региональных мер поддержки, которыми можно воспользоваться при освоении дальневосточного гектара, размещен сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщается на сайте Минвостокразвития.