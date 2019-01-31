ФАС следит за ценами на приставки для цифрового ТВ

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, торговые сети и «Почта России» в четверг, 31 января, подписали меморандум о минимальной цене на приставки для цифрового ТВ.

Как сообщает РБК, согласно документу стоимость бюджетной приставки будет составлять 990 рублей. Меморандум со стороны ретейлеров подписали группа «М.Видео-Эльдорадо» и сеть магазинов DNS.

Как сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева, служба проводит проверки после повышения цен на приставки в декабре 2018 года в ряде торговых сетей Тверской области, с которой началось отключение аналога. Проверки, по ее словам, проводятся каждый день в первых семи регионах России, в которых запланирован переход на «цифру». Сотрудники территориальных подразделений антимонопольного ведомства проводят обход магазинов и проверяют цены на эти устройства, уточнила Заева. Она добавила, что подписание сетями меморандума никак не повлияет на рассмотрение дел, которые ФАС ранее возбудила в отношении торговых сетей, завышавших цены на приставки.

Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров сообщил, что дефицита приставок не будет, оценив спрос на «дешевые устройства» в 4,5 миллиона единиц. «Мы обязуемся поддерживать необходимый запас товара. И проработали ускоренные логистические цепочки для доставки этого товара», – заявил коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

Как отметил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, меморандум открыт для подписания для всех торговых сетей, в том числе местных. Он уточнил, что Минкомсвязи — держатель меморандума.

Мера последовала после скачка цен на приставки из-за перехода на цифровое вещание. Как отмечала в декабре 2018 года ФАС, в низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30 до 100 %, в сегменте свыше 1 тысячи рублей – от 5 до 83,9 %.

РТРС 11 февраля отключит аналоговые передатчики в семи регионах страны. 15 апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах – среди них Амурская область. А 3 июня – в остальных 57 регионах страны.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. Двадцать каналов доступны не менее чем 98,4 % населения России.