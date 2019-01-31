Власти Белогорска нашли общий язык с региональным оператором по вывозу мусора

В Белогорске депутаты городского совета заслушали вопрос о предстоящей реализации реформы, связанной с новым порядком обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Белогорска Станислав Мелюков напомнил, что действовать реформа по решению губернатора Амурской области начнет с 1 апреля текущего года.

28 января в городе состоялся политсовет городского отделения «Единой России». На заседании поддержали обращение Станислава Мелюкова к региональному оператору с требованием пересмотреть стоимость утилизации отходов для бюджетных организаций. Это же обращение было включено в повестку заседания горсовета.

«На стадии подготовки реформы возникали разные проблемы, связанные с объективными причинами, и у муниципалитетов, и управления регулирования цен и тарифов Амурской области, – отметил глава города. – Белогорск вошел в кластер № 2 с региональным оператором ООО "Трансэкосервис". На протяжении последних месяцев мы с ним взаимодействовали без достижения определенного успеха. Были серьезные вопросы, связанные с разными взглядами на позиции в деле утилизации отходов. Как глава, в первую очередь, боролся за расходы городского бюджета. Получалось, что, если в 2018 году город потратил на утилизацию мусора со всех бюджетных организаций – это школы, сады, спортивные школы и другие, – 1,6 миллиона рублей, то по новым тарифам, нормативам, предстояло выделить из бюджета уже 10,6 миллиона рублей. Мы были против того, чтобы платить за вывоз не мусора, а так называемого воздуха. Региональный оператор услышал позицию администрации Белогорска. Вчера мы провели заключительное совещание и нашли общий язык. Хочу от лица администрации поблагодарить регионального оператора за то, что он принял конструктивную позицию. Предмет спора, в данном случае по поводу бюджетных средств, исчерпан».

Генеральный директор ООО «Трансэкосервис» Виталий Ефремов подтвердил достигнутые договоренности, отметив, что региональный оператор будет работать с муниципальными организациями, исходя из фактического объема мусора. После чего Станислав Мелюков снял свое обращение с повестки дня заседания горсовета.