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31января
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сегодня, 20:07 6

Власти Белогорска нашли общий язык с региональным оператором по вывозу мусора

В Белогорске депутаты городского совета заслушали вопрос о предстоящей реализации реформы, связанной с новым порядком обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Белогорска Станислав Мелюков напомнил, что действовать реформа по решению губернатора Амурской области начнет с 1 апреля текущего года.

28 января в городе состоялся политсовет городского отделения «Единой России». На заседании поддержали обращение Станислава Мелюкова к региональному оператору с требованием пересмотреть стоимость утилизации отходов для бюджетных организаций. Это же обращение было включено в повестку заседания горсовета.

«На стадии подготовки реформы возникали разные проблемы, связанные с объективными причинами, и у муниципалитетов, и управления регулирования цен и тарифов Амурской области, – отметил глава города. – Белогорск вошел в кластер № 2 с региональным оператором ООО "Трансэкосервис". На протяжении последних месяцев мы с ним взаимодействовали без достижения определенного успеха. Были серьезные вопросы, связанные с разными взглядами на позиции в деле утилизации отходов. Как глава, в первую очередь, боролся за расходы городского бюджета. Получалось, что, если в 2018 году город потратил на утилизацию мусора со всех бюджетных организаций – это школы, сады, спортивные школы и другие, – 1,6 миллиона рублей, то по новым тарифам, нормативам, предстояло выделить из бюджета уже 10,6 миллиона рублей. Мы были против того, чтобы платить за вывоз не мусора, а так называемого воздуха. Региональный оператор услышал позицию администрации Белогорска. Вчера мы провели заключительное совещание и нашли общий язык. Хочу от лица администрации поблагодарить регионального оператора за то, что он принял конструктивную позицию. Предмет спора, в данном случае по поводу бюджетных средств, исчерпан».

Генеральный директор ООО «Трансэкосервис» Виталий Ефремов подтвердил достигнутые договоренности, отметив, что региональный оператор будет работать с муниципальными организациями, исходя из фактического объема мусора. После чего Станислав Мелюков снял свое обращение с повестки дня заседания горсовета.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    ну а население конечно же будет платить по старому

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    "с муниципальными организациями договорились об оплате за фактический вывоз мусора"....... то есть с простых граждан будут всё таки взимать за воздух?....ну как так?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А физ.лица на митинги и забостовки, но как всегда слабо на рельсах посидеть. Да?! Так что досасываем)) лёд из холодильника... пока электричествро в розетке

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Новая новость вышла, на мои вопросы нельзя отвечать

  • ФИО

    ФИО
    56 минут назад

    Цитата: "если в 2018 году город потратил на утилизацию мусора 1,6 миллиона рублей, то по новым тарифам предстояло уже 10,6 миллиона рублей. Вчера мы провели заключительное совещание и нашли общий язык". Как странно, предмет спора описан цифрами, а вот итог очень обтекаемо - "договорились". Так до чего договорились? Вместо 10 млн, будет 9 млн?

  • Maikl

    Maikl
    18 минут назад

    Интересно, значит для населения такой тариф и останется? В десять раз увеличился.. и это мэр считает нормальным..?

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