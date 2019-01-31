В Хабаровском крае из-за вспышки ящура объявлен режим ЧС

В Хабаровском крае на территории свинокомплекса «Скифагро – ДВ» введен карантин из-за вспышки ящура. В населенных пунктах края запрещается перемещение, а также ввоз и вывоз крупного рогатого скота и свиней.

Карантин предполагает запрет на ввоз и вывоз всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, убой свиней и вывоз продуктов их убоя. Также запрещается вести заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать заболевшие ящуром свиньи. Вход посторонним, кроме сотрудников свинокомплекса, специалистов государственной ветеринарной службы и тех, кто занимается ликвидацией очага, также запрещен. Наложены ограничения на перемещение транспорта, сообщает правительство Хабаровского края.

«Информация о подозрении на заболеваемость к нам поступила 28 января. Пробы были отобраны дважды. Они подтвердили диагноз – ящур типа "О". На данный момент клинические признаки выявлены у 159 особей свиней. Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1 700 особей», – цитирует ИА AmurMedia начальника управления ветеринарии правительства края, главного государственного ветеринарного инспектора Николая Постоева.

С 31 января на территории Хабаровского муниципального района распоряжением местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации, определены меры по недопущению распространения ящура. На территории района будут выставлены охранно-карантинные посты и дезинфекционные барьеры.

Для предотвращения распространения болезни краевые власти заказали 39 000 доз вакцины от выявленного типа ящура. Она поступит в край в течение ближайших суток. Вакцину получат свиньи в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Кроме того, привьют поголовье в хозяйствах Бикинского и имени Лазо районов.

Вспышка ящура была зарегистрирована в середине января в Приморье, в связи с чем в Хабаровском края были усилены карантинные мероприятия.