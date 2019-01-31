В Сковородине сдали новый дом на 36 квартир

В четверг, 31 января, в городе Сковородино Амурской области 36 семей получили ключи от новых квартир. Дом построен по программе переселения из аварийного жилья.

Амурчане заселяются в новый дом № 5В, расположенный на улице Сурнина. Общая площадь ликвидированного аварийного фонда составляет 1 526 квадратных метров. Строительство обошлось в 122 миллиона рублей. Его финансировал проект «Фонд содействия реформирования ЖКХ».

«Люди, которые годами жили в аварийных домах, благодаря этой уникальной для всего мира программе получают новые благоустроенные квартиры совершенно бесплатно. За время ее реализации с 2013 года в Амурской области расселены более 11 000 человек из 202 440 квадратных метров аварийного жилья. И важно то, что программа продолжается, а значит, еще больше амурчан в ближайшее время получат долгожданные квартиры», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

С 2019 года оказание финансовой поддержки Амурской области на расселение аварийного жилищного фонда будет осуществляться в рамках мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по которому Амурской области на 2019–2020 годы предусмотрены средства размере 541 200 000 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на расселение 10 000 квадратных метров аварийного жилья, что позволит улучшить условия проживания более 500 амурчан.

Кроме того, финансирование переселения граждан идет и в рамках мероприятий планов социального развития центров экономического роста области. В рамках этого мероприятия переселятся 350 человек по программе переселения граждан из аварийного жилья, сообщает правительство Амурской области.