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31января
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сегодня, 19:11 0

Амурчанин лишился свободы за ложное сообщение о минировании

В июне 2018 года в дежурную часть отделения полиции по Константиновскому району поступил звонок от мужчины, который сообщил о минировании одного из магазинов района. При проверке сообщения специалисты обследовали здание. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело.

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Амурской области и отделения полиции по Константиновскому району позволили в кратчайшие сроки установить и задержать ранее судимого жителя селя Новопетровка Константиновского района, причастного к преступлению.

Выяснилось, что анонимный звонок мужчина совершил из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении.

Константиновский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении обвиняемого, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи Амурской области по Тамбовскому районному судебному участку, назначенного ранее, окончательно судом определено к отбытию данному гражданину наказания в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает амурское управление МВД.

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