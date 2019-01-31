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31января
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сегодня, 18:13 0

В ОКЦ прошел концерт «Времена года»

В ОКЦ прошел концерт «Времена года»

Какое время года самое лучшее – решали творческие коллективы Общественно-культурного центра. В ОКЦ школьникам показали музыкально-поэтическую композицию «Времена года».

Студия художественной гимнастики «Грация», театр песни «ОКЦент», театральная студия «Этюд», фольклорный ансамбль «Ладушки» и студия танца «Траффик» – каждый коллектив внес в создание этой композиции свое настроение. В программе прозвучали вокальные номера, стихи, классическая и современная музыка.

«Сегодня дети могут услышать разные произведения в исполнении наших коллективов. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то читает стихи. У нас сегодня пришла 22 школа – начальные классы, и им будет интересно, они увидят, чем же прекрасно каждое время года», – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

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#концерты

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